Los Pumas tendrían una baja ante Samoa

Los Pumas se preparan de cara al duelo que se les viene frente a Samoa el 22 de septiembre próximo por la segunda fecha del Mundial de Rugby Francia 2023 con la incógnita de si podrán contar con uno de sus jugadores importantes en la primera línea: se trata del pilar Joel Sclavi, que sufrió una lesión ante Inglaterra y está en duda para enfrentar al equipo oceánico.

Felipe Contepomi, que es ayudante del entrenador Michael Cheika, reconoció en conferencia de prensa que Joel Sclavi no tiene ningún problema en sus costillas, pero que sí sufrió una fractura de cartílago: "Hay que ver cuán rápido puede recuperarse y estar habilitado para jugar", destacó.

Si bien Sclavi no fue titular en el debut ante Inglaterra es una de las figuras en ascenso que tiene este plantel de Los Pumas y su fortaleza es muy importante en la primera línea por lo que era una de las cartas posibles para jugar de arranque frente a Samoa. A partir de ahora el cuerpo médico de Los Pumas seguirá de manera especial su estado y evaluará cuando será posible su retorno. El grado de su lesión no es severo, por lo que nada haría estimar que su ausencia se pueda dar durante mucho más tiempo.

Mientras tanto, Los Pumas se siguen entrenando pensando en lo que se viene en el Mundial de Francia y este miércoles tendrán una exigente jornada de entrenamiento en doble turno en la que Cheika trabajará para pulir los errores mostrados en el debut.