Volver a la Paz

Cada vez que se conoce un calendario de torneos que se disputan en Sudamérica ya sea con clubes o selecciones, todos marcan como con resaltador, los que deben jugarse en la ciudad de La Paz, la metrópolis más poblada en altitud del planeta y seguramente, menos deseada para competir por los deportistas que se desarrollan en el llano.

A lo largo de los años hemos asistido a distintos trucos o modalidades que los entrenadores desarrollan como una teoría, que tiene tantos enunciados como intérpretes, para evitar los efectos que inexorablemente, generan las actividades anaeróbicas a los 3.650 mts. en los cuales se localiza la capital boliviana.

Es verdad que con el correr del tiempo los deportólogos han aportado ciertos tips que suelen contrarrestarlos, sin embargo, ninguno puede presumir de efectivo ya que también tales influencias no suelen afectar por igual a los deportistas de elite, en consecuencia, las estrategias que definen los preparadores físicos, son apenas paliativos ya que la merma significativa de los rendimientos deportivos en esas condiciones, todos las atraviesan en mayor o menor medida.

También es cierto que Bolivia no ha podido aprovecharlos para que sus equipos a lo largo de la historia, saquen provecho de esa condición, son escasos los antecedentes de objetivos alcanzados a partir de una localía blindada y apenas se pueden contar esporádicamente, victorias de sus selecciones en las eliminatorias, como así también de aquellos equipos que ingresan a las copas organizadas por la Conmebol, un dato que muestra la escasa producción de jugadores talentosos y equipos de poca relevancia en el contexto internacional.

A pesar de este dato estadístico y que Bolivia nunca llegó a disputar la fase final de un Mundial, cada vez que los combinados suben a La Paz, aparece naturalmente la descripción científica del porque de esos complejos de altura, que los exponen vulnerables como en ninguna otra condición de competencia.



LA TARDE DE UN BOCHORNO INOLVIDABLE

El 2 de abril de 1997, Argentina viajó a La Paz para enfrentar a Bolivia en un duelo correspondiente a las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Francia 1998. Días antes, el por entonces entrenador Daniel Passarella, había definido como "inhumano" jugar en la altura y se transformó en uno de los propulsores en prohibir aquella ciudad como sede para encuentros oficiales. Es por eso que, a la hora del partido, el Hernando Siles era un hervidero, dentro y fuera del terreno de juego.

Marco Sandy abrió el marcador de cabeza para los locales a los 8 minutos, Néstor Gorosito estableció la paridad de penal sobre el final del primer tiempo y, en el arranque del complemento, Fernando Ochoaizpur anotó el 2-1, que sería definitivo. Sin embargo, lo más importante sucedió a pocos minutos para el final, cuando Cruz buscó una pelota que había salido del terreno y fue agredido con una trompada en el pómulo derecho por el chofer del micro del combinado local.

Julio Cruz fue llevado al vestuario sin rastros de sangre acompañado por Daniel Passarella, Luis Seveso y Diego Cagna. Increíblemente, el partido se completó sin el entrenador Albiceleste en cancha y Alejandro Sabella (su ayudante) dirigió los minutos restantes al equipo que jugaba con ocho jugadores porque habían sido expulsados Nelson Vivas y Gustavo Zapata y ya se habían realizado las tres modificaciones previas a la salida del Jardinero.

Una vez finalizado el partido, y en medio del escándalo que eran los pasillos del estadio, desde el seleccionado nacional autorizaron a los fotógrafos a ingresar al camarín visitante. La sorpresa fue que Cruz presentaba un corte en el pómulo izquierdo, donde no había recibido ningún golpe, y que era lo que se quería mostrar con el fin de poder pelear en los escritorios. Nunca quedó del todo claro lo que pasó con el atacante surgido en Banfield. Cuando la coartada quedó expuesta en las imágenes, se intentó convencer de que el jugador se había caído camino a los vestuarios. Lo cierto es a pesar del paso del tiempo nadie quiere hacer demasiada referencia acerca de aquel bochornoso acontecimiento.



LA SCALONETA CON SUS MEJORES RECURSOS

Si tomamos como referencia el último partido disputado en el Hernando Siles, de los que volverían a jugar, sin dudas el que pareciera que menos padeció los más de 3.800 metros sobre el nivel del mar es Palacios, ya que en el encuentro de 2020 fue elegido como la principal figura, destacando el despliegue para colaborar en la faz defensiva y también en la generación de juego, tanto que fue quien le dio la asistencia a Lautaro Martínez en el gol de empate parcial. Ese mismo puntaje se le adjudicó a Messi a raíz de su claridad para mover la pelota y no correr en un contexto que nunca ayuda.

Tagliafico fue otro punto alto, mostrándose muy seguro en la marca y con mucha proyección para pisar el área rival. Además, Otamendi tuvo un partido correcto, arrancando algo inseguro, pero mejorando considerablemente con el paso de los minutos. Sin embargo, al que no le fue también fue a De Paul, ya que fue el valor más bajo entre los jugadores de campo, principalmente porque perdió la marca en el gol rival y no pudo aportar mucho en ataque pese a mostrar un gran sacrificio.

Con la presencia como titular de Julián Álvarez, relegando al banco a Lautaro Martínez y la duda en el eje central de Mac Allister o Ezequiel Palacios, Lionel Scaloni que no confirmó la alineación albiceleste, mostraría su mejor versión con la inclusión desde el arranque de Lionel Messi, a pesar de los rumores, no del todo disipados, que esperaría completar el partido ingresando en el segundo tiempo.

Juega el Campeón del Mundo y se renueva la expectativa en todo el país.



OTROS PARTIDOS (FECHA 2): 18hs Ecuador vs Uruguay, 19hs Venezuela vs Paraguay, 22.30hs Chile vs Colombia, 23hs Perú vs Brasil.



Las posibles formaciones y datos del partido:



BOLIVIA: Carlos Lampe o Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Adrián Jusino, José Sagredo y Roberto Fernández; Luciano Ursino, Gabriel Villamil y Jaime Arrascaita; Marcelo Moreno Martins y Gonzalo Ábrego o Carmelo Algarañaz. DT: Gustavo Costas.



ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



Hora: 17

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Andrés Cunha (Uruguay)

Estadio: Hernando Siles (La Paz, Bolivia)

TV: TV Pública y TyC Sports.