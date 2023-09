Viotti y Castellano ya acordaron reunirse para iniciar la transición

Leonardo Gastón Viotti transitó su primer día como intendente electo de Rafaela bajo una intensa requisitoria periodística de medios de Rafaela, la región, Santa Fe e incluso Buenos Aires. Y a pesar de las "escasas horas de sueño" trató de hacer espacio en su agenda para todos los medios que se comunicaban con su despacho del sexto piso del edificio municipal, sede del Concejo, donde llegó este lunes a las 9:00 hs. O con su celular, que ayer al mediodía mostraba más de 600 conversaciones de Whatsapp pendientes de respuesta.

"Muy sólido, qué cuadrazo", definió el periodista de La Nación +, Eduardo Feinmann -también de Radio Mitre-, tras la entrevista con Viotti pasadas las 19 de este lunes para hablar de su triunfo holgado "en la ciudad del gobernador, Omar Perotti".

"Estoy bien, enormemente agradecido, con mucha responsabilidad y mal dormido", dijo Viotti en el inicio de la charla con este Diario, en la que evitó hacer un análisis de la campaña del oficialismo en la que incluso debió intervenir el Tribunal Electoral ante la organización de visitas guiadas al nuevo Hospital por parte del Municipio, una actividad que transgredía la normativa electoral. "Vimos de todo en el último tiempo. Pero no me voy a quedar con el análisis de lo que estuvo bien o lo que estuvo mal. Elijo quedarme con lo que hicimos nosotros con un gran esfuerzo, trabajamos, no nos confiamos, mostramos equipos, propuestas y apertura al diálogo con todos los sectores para llevar nuestro mensaje", sostuvo.

Mesurado, el todavía concejal consideró que "la elección es un momento, ya quedó atrás y ahora es necesario recuperar energías porque la campaña fue agotadora, y avanzar con la planificación, definición de equipos y muchos otros temas, se trata de asumir la responsabilidad que nos otorgó cada vecino y cada vecina de la ciudad".

El domingo por la noche cuando Viotti estaba al frente de la caravana que se dirigía a la Plaza 25 de Mayo recibió la llamada de la candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien se encontraba en Rosario junto a Maximiliano Pullaro, el gobernador electo de Santa Fe. "Cari Visintini tenía el teléfono, y me pasó con Patricia, quien me dedicó unas muy cálidas palabras, las cuales agradecí y valoro. A su vez, le manifesté todo el compromiso de este equipo para trabajar en su candidatura para el 22 de octubre", explicó. Reconoció además que habló con Carolina Losada y con Maxi Pullaro, a quien le transmitió sus felicitaciones por "una elección grandiosa, más de un millón de votos".

No fue la única llamada que recibió el domingo. En su teléfono celular también había un par de llamadas perdidas del intendente, Luis Castellano. "Yo no tenía mi celular. Había que estar con toda la gente que estaba en el Comité. Pero después me mandó mensajes. Y cuando estuve un poco más tranquilo, a eso de las 23:30 del domingo, lo llamé. Hablamos en términos muy personales. Fue una linda charla, breve pero agradable, en la que me expresó su absoluta predisposición para llevar adelante una transición ordenada y quedamos en compartir unos mates en estos días para sentar las bases de este proceso que tendrá menos de tres meses", sostuvo Viotti.

"Luis dio todo desde lo humano y desde lo político. Por ahí hay cosas que no compartimos respecto a temas específicos. Pero se lo dije, dio todo en la función que lo tocó cumplir. La gente lo eligió tres veces, tiene que estar muy orgulloso. Ahora la gente espera de nosotros madurez para esta transición que tenemos por delante. Estoy convencido de que no habrá problemas", resaltó el flamante intendente electo.

"Quizás este martes es el día para tomar esos mates. Pero entiendo que Luis debe descansar también. Un día más, un día menos no cambiará la disposición para el diálogo, cuando él este preparado nos vamos a juntar", completó el concejal radical de 36 años.

-El primer tema quizás es el presupuesto municipal 2024. El Ejecutivo tiene plazo hasta el último día de este mes para elevarlo al Concejo. ¿Cuál es su idea?

-Posiblemente el Presupuesto que ingrese al Concejo sea el que ya están elaborando las distintas secretarías. Después el proyecto estará dos meses bajo análisis del cuerpo legislativo porque deberemos efectuar cambios en función de los cambios en la estructura del gabinete que estamos preparando. El presupuesto deberá reflejar las prioridades de gestión para el año que viene.

-¿Cómo será el gabinete a partir de diciembre?

-Va a ser un gabinete más chico que el actual, van a encontrar gente que ya conocen, y otras personas nuevas que hoy no están en la política.

-¿Nombres propios? Germán Bottero es una certeza.

-Germán claro que estará con un rol muy importante. Pero para el resto pido paciencia. Entiendo la ansiedad periodística, pero todavía no pasó siquiera un día de la elección, estamos trabajando, ya llegará el momento de los anuncios. Además, hay charlas pendientes con algunas personas. Paciencia.

Por otra parte, Viotti subrayó que priorizará el vínculo con la matriz institucional de la ciudad. "Para nosotros es clave la articulación público privada, la ciudad la debemos proyectar entre todos. Las instituciones participarán en la discusión, en los procesos de búsqueda de consensos y en el armado de los proyectos. Van a tener un rol fundamental", subrayó.

En cuanto al transporte urbano y público de pasajeros, el intendente electo remarcó que "no se va a privatizar" y que se buscará garantizar los aportes de los gobiernos nacional y provincial para cubrir parte del déficit. Deberemos buscar todas las formas para mejorar el servicio". En tal sentido, el compromiso de Pullaro para mantener el Boleto Educativo Gratuito podrá beneficiar el esquema de subsidios para el transporte urbano.

-¿Cuál es la relación que se planteará desde la gestión municipal con el gobierno de Pullaro?

-El gobernador electo se comprometió a terminar todas las obras que están en marcha. En esa lista están el hospital regional, la estación transformadora norte de la EPE para garantizar el servicio a las empresas, el cuarto módulo de la planta de tratamiento de Aguas Santafesinas entre otras. Vamos a necesitar una Provincia presente para luchar contra la inseguridad, para lo cual asumimos compromisos con nuestros vecinos y vecinas. El desafío es enorme en este sentido, con la incorporación de tecnología.

En cuanto al proyecto de refuncionalización del microcentro, Viotti puntualizó que "hay que terminarlo, quedó a medias, y las veredas están en malas condiciones más allá de lo estético, eso incluye las reformas en la la Plaza 25 de Mayo y sus desagües, son temas que vamos a abordar". ¿Y la Recova y el complejo de los Almacenes Ripamonti? "Hay una propuesta que surgió de un concurso pero que no pudo avanzar. Quizás hay que reabrir la discusión. No se si se plasmará lo que se pensó en un primer momento, es un lugar histórico en el corazón de la ciudad. Será ese proyecto u otra alternativa que pueda surgir en ese diálogo con las instituciones", indicó.

El tránsito constituye otra problemática sin solución. "Creemos en la educación vial para la concientización, en los controles sostenidos para que la gente entienda que estamos cuidando su vida, más infraestructura y también la aplicación de multas no con fines recaudatorios sino para corregir conductas. Una política firme", respondió.

Viotti señaló que "tenemos la posibilidad de reactivar la figura de Rafaela Metropolitana para trabajar junto a las comunas de región para gestionar obras que beneficien a todos" y en esta línea calificó como "muy positivo" la elección de Pablo Pinotti como intendente de Sunchales. "Pablo es un amigo, seguramente nos encontrará trabajando juntos por ambas ciudades y todas la región", enfatizó.

Por último, reiteró su decisión de "trabajar codo a codo con el Sindicato de los Trabajadores Municipales a partir de lo que dijimos una y otra vez durante la campaña, el empleado de la Municipalidad de Rafaela será el socio estratégico para modernizar la gestión, tener un lugar del cual todos se sientan orgullosos de trabajar y que los vecinos sientan que le damos respuestas".