Pullaro le pidió a Perotti prudencia en el uso de los recursos de la Provincia

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, admitió ayer ante una consulta de este Diario que "tal vez la próxima semana" visite Rafaela para reunirse con quienes trabajaron intensamente en la campaña de Unidos para Cambiar Santa Fe en la región de la Provincia. El todavía diputado provincial, que logró más de un millón de votos el domingo, comenzó muy temprano el lunes con una conferencia de prensa en el Hotel Presidente de Rosario y otra al mediodía en la ciudad de Santa Fe, siempre acompañado por la vicegobernadora electa, Gisela Scaglia, y por Clara García, quien se impuso en la categoría de diputados.

En ambas conferencias de prensa, Pullaro reconoció el gesto de su principal adversario, Marcelo Lewandowski, admitió una charla cordial con el actual mandatario provincial, Omar Perotti y dejó definiciones en torno a programas como Billetera Santa Fe y Boleto Educativo, a los que sostendrá en su gestión aunque con modificaciones.

Pullaro se comprometió "trabajar, trabajar y trabajar todas las horas que estemos despiertos para que dentro de cuatro años entreguemos la provincia al próximo gobernador o gobernadora sabiendo que la mayoría de los temas, que son seguridad, educación y producción, estén mucho mejor en Santa Fe".

Por otra parte, Pullaro le planteó a Perotti "que tenga mayor responsabilidad en el cuidado de los recursos de todos los santafesinos" en la etapa de transición que, según adelantó, "comenzará en los próximos días". "En todos estos años yo no había tenido diálogo con Perotti y ayer (por el domingo) él se comunicó conmigo, lo que agradezco, fue una buena charla y hablamos de llevar adelante una transición ordenada, sin torcer nuestra voluntad", sostuvo.

Asimismo, Pullaro anticipó que integrantes de los equipos técnicos se reunirán los próximos días "para evaluar el estado financiero de la provincia y los planes y licitaciones que están en marcha". "Quiero pedirle a Perotti que tenga mayor responsabilidad y máxima cautela en el cuidado de los recursos de todos los santafesinos porque los fondos de la provincia no son ni del gobernador entrante, ni del gobernador saliente, son de todos los ciudadanos", afirmó.

"Vamos a trazar una línea y mirar para adelante. No vamos a ser un gobierno que se queje de la herencia recibida, trabajaremos y trabajaremos. No vamos a poner ningún tipo de excusas, la responsabilidad será nuestra", analizó Pullaro tras tomar la palabra acompañado de su vice, Gisela Scaglia, y de Clara García.

"No vamos a poner ningún tipo de excusa. Ahora la responsabilidad es nuestra. Vamos a trabajar y a poner el pecho a cada uno de los problemas que hay en la provincia de Santa Fe. Nos preocupa por sobremanera la inseguridad cómo dejaron sola a la ciudad de Rosario. Vamos a trabajar muy fuerte para que los ciudadanos puedan recuperar niveles de tranquilidad, de libertad y de paz", manifestó el mandatario electo.

Con respecto a Lewandowski, agradeció su llamado telefónico y planteó la posibilidad de incluir algunos de sus proyectos en la gestión que pondrá en marcha en diciembre. "Hablé con él muy temprano, me llamó. Hay proyectos suyos que vamos a tomar, lo convocaremos y charlaremos. Tenemos que comenzar una etapa nueva en Santa Fe", anticipó. También le agradeció al presidente Alberto Fernández por la felicitación que le manifestó tras su victoria.

En tanto, Scaglia, adelantó cuáles serán las primeras líneas de trabajo que abordará la nueva gestión a partir del 11 de diciembre. Tal destacó, los resultados de los comicios de este domingo, con la victoria de García en Diputados y en la mayoría de los departamentos, generaron un escenario redondo para Pullaro, ya que contará con mayoría en ambas cámaras legislativas y el respaldo de los gobiernos de las principales ciudades de la provincia.

En este sentido, los dirigentes de Unidos indicaron que en las primeras semanas intentarán avanzar con la adhesión a la Ley de Narcomenudeo, tal lo había anticipado Pullaro, uno de los ítems prioritarios del plan de seguridad del próximo gobernador. Al mismo tiempo, la mayoría permitirá destrabar el tratamiento de una nueva Ley de Educación para el territorio santafesino, confiado en su sanción con las dos cámaras a su favor. Reforzar la seguridad también es un punto clave.