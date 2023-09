Continuarán Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito

La vicegobernadora electa de Santa Fe, Gisela Scaglia, reiteró que dos programas importantes en la gestión provincial actual tendrán continuidad en el gobierno de Unidos que presidirá Maxi Pullaro. Se trata de Billetera Santa Fe y el Boleto Educativo Gratuito (BEG), que si bien se mantendrán el próximo año incorporarán modificaciones.

"Para nosotros, el BEG es una política muy importante, pero vamos a pagarle a las empresas; esa es la diferencia", reveló Scaglia, que aseveró que con esa modificación se incrementarán las frecuencias "que obviamente se retiran porque al privado no le conviene".

En relación a Billetera Santa Fe se mantendrá pero el reintegro ya no será universal como hasta ahora sino que se implementará una segmentación a partir del nivel de ingresos. "No es justo que entre todos estemos subsidiando a gente que no necesita Billetera", fundamentó.

Poco antes de las elecciones del pasado domingo, el Gobierno provincial aumentó de cinco mil a ocho mil pesos mensuales el reintegro otorgado por compras a comercios santafesinos. En tal sentido, el monto que subsidia el gobierno provincial es el 30% de cada compra de alimentos, heladerías, indumentaria, calzados, jugueterías/librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares, artículos de limpieza, bares/restaurantes, farmacias, perfumerías y turismo; y del 20% en electro, informática y artículos del hogar.

El programa de beneficios dispuesto por la Provincia de Santa Fe en tiempos de la pandemia de Covid tiene como objetivo incentivar la demanda de bienes y/o servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a consumidores finales, por las compras que estos realicen en comercios radicados en la Provincia de Santa Fe que se hayan adherido al Programa Billetera Santa Fe.