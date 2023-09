Atlético se despidió de la Copa Santa Fe tras caer ante Colón

Los pibes de Atlético de Rafaela no pudieron con la Reserva de Colón y de esta forma el conjunto rafaelino se despidió de la Copa Santa Fe. Con goles de Nahuel Curcio, a los 28 del primer tiempo, y Danilo Gómez, a los 39 del segundo, el Sabalero se impuso 2-0 en el Monumental de barrio Alberdi, que tuvo un estupendo marco de público, por los octavos de final.

En los primeros 45 el “Sabalero” fue más práctico, más simple; y no se fue al descanso con una diferencia mayor en el tanteador por las buenas intervenciones del arquero celeste, Mayco Bergia. La línea defensiva local se mostró imprecisa. Colón, ordenado y ganando el medio campo marcó diferencias con el desnivel de sus dos delanteros: Troncoso y Curcio. Imparables para la defensa albiceleste.

A los 6 minutos, a puro toque de primera la visita se encontró con la primera situación clara que en primera instancia el balón se estrelló en el travesaño, tras un remate de Curcio, y en rebote Aaron Martínez metió un cabezazo de emboquillada que Bergia mandó al córner.

En 22, Curcio le ganó con el cuerpo y pura velocidad a Androetto encaró y definió ante la salida del 1, pero éste le volvió a ganar al delantero Sabalero.

Unos minutos después, y luego de un córner, Curcio, solo, tomó un rebote para poner un violento remate cruzado y dejar sin respuestas a Bergia, que muy ‘tapado’ no pudo hacer nada para evitar la caída de su arco.

En el complemento, Atlético sin ideas claras pero con mucho empuje y amor propio intentó ir por el empate, pero estuvo muy lejos. No generó una situación clara de gol. Las imprecisiones a la hora de manejar el balón fueron notorias y la visita se replegó para aprovechar la contra. Así fue que terminó de liquidar la historia y por intermedio del ingresado Danilo Gómez puso el 2 a 0 final. Incluso el ‘Negro’ tuvo un par más muy claras pero sus delanteros fallaron en la definición.

Colón avanzó a los cuartos de final, se quedó con los $700.000 pesos en premio y ahora espera por el ganador de Juventud de Malabrigo y Juventud de Esperanza.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Julián Fuyana, 2-Tomás Androetto, 6-Gastón Tellechea y 3-Roque Ramírez; 8-Alejo Macellari, 7-Ian Ostertag, 5-Lisandro Merlino y 10-Iván Bravo; 11-Francesco Toldo y 9-Gino Albertengo (c). Suplentes: 12-Gastón Unrein, 13-Ignacho Schaab. DT: Juan Sabia.



COLÓN DE SANTA FE: 1-Joaquín Enrico; 4-Gastón Galván, 2-Thiago Yossen, 6-Nicolás Utrera y 3-Agustín Ojeda; 8-Aaron Martínez Retamar, 5-Tomás Moschión, 11-Zahir Yunis y 10-Conrado Ibarra; 9-Laureano Troncoso y 7-Nahuel Curcio. Suplentes: 12-Tomás Paredes, 17-Nahuel Giménez. DT: Adrián Marini.



Gol en el primer tiempo: 28m Nahuel Curcio (C).

Gol en el segundo tiempo: 39m Danilo Gómez (C).



Incidencia: Expulsado 46m ST Santigo Varela (AR).



Cambios: PT 13-Damián Sopérez x Ojeda (C). ST: Inicio 14-Santiago Varela x Bravo y 16-Luciano Biolatto x Osterag (AR), 10m 18-Valentín Luciani x Toldo (AR), 19m 15-Facundo Taborda x Martínez Retamar (C) y 14-Alam Forneris x Yunis (C), 24m 15-Bruno Riberi x Fuyana y 17-Agustín Alfano x Ramírez (AR), 32m 16-Danilo Gómez x Curcio y 18-Guillermo González x Troncoso (C).



Amarillas: Roque Ramírez (AR).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Alejandro Scionti.

Asistentes: Pablo Ramírez y Cristian Herrera.

Cuarto árbitro: Bruno Pezzotta.