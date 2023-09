Nutrida delegación de industriales rafaelinos en la fiesta de FISFE

El presidente de la Comisión de Industrias del CCIRR, Fernando Vaquero, y la titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR) encabezaron una nutrida delegación de esta ciudad que el viernes pasado se sumó al Almuerzo por el Día de la Industria que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Tal como publicó este Diario, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) organizó como todos los años el encuentro para evaluar la situación del sector y plantear los desafíos, al que invita además a representantes del diseño de políticas públicas para la producción de los gobiernos nacional, provincial e incluso de municipios y comunas.

Pero en esta oportunidad, el evento fue organizado junto a la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), en el marco de los festejos por el 100° aniversario de la entidad y el 450° aniversario de la capital de la provincia. Estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti; el secretario de Industria de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Ángel Rodríguez; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón; el presidente de FISFE, Javier Martín; el Presidente de la UISF, Alejandro Taborda; y otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como de cámaras y centros industriales; quienes se unieron para celebrar y promover el papel fundamental que desempeña el sector en el fortalecimiento de la soberanía nacional y el desarrollo económico de la región.

Desde Rafaela, asistió una nutrida delegación de 25 referentes del CCIRR y la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR). “Luego de casi tres años de índices positivos es muy probable que en este 2023 no consigamos mantener el ritmo de crecimiento que tuvimos hasta finales del 2022. Las restricciones de insumos importados, la inestabilidad macroeconómica y la elevada inflación han impactado en muchas de nuestras cadenas de valor”, indicó Martín en su discurso.

“Necesitamos aumentar las exportaciones con valor agregado, complejizar nuestras cadenas productivas, industrializar nuestras materias primas, incorporar conocimiento a nuestros procesos y productos y, sobre todo, generar empleo privado genuino, registrado y bien remunerado. Nuestra propuesta es clara: la industrialización de nuestras cadenas de valor para generar desarrollo económico y social para los 50 millones de argentinos”, agregó. “Provincias fuertes y productivas hacen un país fuerte y productivo. Desde FISFE, defendemos la industria local y las pymes, y estamos comprometidos en construir un mejor presente y futuro para nuestra provincia y país”, cerró el dirigente.



DISTINCIONES AL

MÉRITO INDUSTRIAL

En el marco del almuerzo, se entregaron las Distinciones al Mérito Industrial; un galardón que reciben aquellas empresas que muestran un destacado crecimiento de sus actividades, realizan importantes inversiones para potenciar su performance productiva y crean nuevos puestos de trabajo, impulsando así el desarrollo de la región en la cual están radicadas.

Entre las firmas galardonadas, se destacaron Over de la ciudad de San Vicente, propuesta por el CCIRR; e Inelpa, postulada por la CIMR.

Over es una empresa especializada en la elaboración, comercialización y distribución de productos de alta calidad para uso en medicina veterinaria. A través de la aplicación de tecnología de avanzada y un excelente nivel profesional, contribuye al bienestar de grandes, medianos y pequeños animales; y a optimizar sistemas sanitarios y productivos mediante productos de alta calidad, que posibilitan una mayor y mejor provisión de alimentos para la población mundial.

Por su parte, Inelpa es una empresa dedicada a la fabricación y reparación de transformadores. Sus productos están fabricados bajo normas IRAM, y los procesos de fabricación de acuerdo al Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO–9001-2015. Con diseños propios, materiales de primera calidad e insumos nacionales, los transformadores son sometidos a rigurosos ensayos que avalan el compromiso de la compañía con la calidad.