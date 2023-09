Macri expresó su absoluto respaldo a Patricia Bullrich

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri salió a despegarse del libertario Javier Milei y expresó su respaldo a la candidata presidencial Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, sobre quien dijo que es el "cambio profundo" que necesita la Argentina.

"Yo insisto, la Argentina necesita un cambio profundo, real y ese es el que puede representar Patricia", subrayó Macri en declaraciones al canal TN, al ser consultado sobre los guiños que le dijo el postulante de La Libertad Avanza en las últimas semanas.

En ese sentido, negó que tuviera algún significado electoral haber llamado a Milei la noche del 13 de agosto para felicitarlo por el triunfo en las PASO.

"Solamente lo llamé porque soy una persona de diálogo y siempre lo he sido", justificó el líder del PRO.

Además, en ese sentido señaló que debe haber puentes porque ante un eventual gobierno de Bullrich espera que "sus diputados (de Milei) acompañen a Patricia en el Congreso".

Macri, en tanto, analizó que dentro de Juntos por el Cambio "algunos se enojaron" tras la victoria de la ex ministra de Seguridad, pero consideró que se va a ir "recomponiendo la situación".

"Nos hizo daño la interna, alguna gente se enojó", resaltó el ex mandatario nacional, al tiempo que aseguró que las PASO mostraron que "acá hay una decisión de cambio".

Al ser consultado sobre si Bullrich era ahora la conductora de Juntos por el Cambio, enfatizó: "Sin dudas, ella es la presidenta, ella va a conducir".

"En la etapa que viene en la Argentina, nuestra presidenta va a necesitar todo el apoyo porque no hereda un jardín de rosas", aseguró el ex presidente.

"Tenemos que dejar los enojos de lado y apostar a que hay un espacio que creció, y hay alguien que los va a conducir en equipo, sin mecianismos, sin locuras. Acá se definió una interna, Patricia la ganó y va a ir por un cambio profundo, claro", subrayó.

En tanto, Macri se refirió al gobierno y al candidato presidencial Sergio Massa, de Unión por la Patria, y sostuvo que "la foto de hoy fue el tren fantasma", en referencia al acto en Plaza de Mayo con los gremios en el anuncio de la suba del piso del Impuesto a las Ganancias.