Plantar un árbol, escribir un árbol y tener un árbol

Por Marcos Delfabro*



Es indiscutible que la repoblación forestal logra retener gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero luchando así contra el calentamiento global. “Participar en proyectos de reforestación significa desarrollar sumideros de carbono y preservar la biodiversidad” afirma Bosquia, un original emprendimiento español de reforestación colectiva y del que la Asociación Civil Productores Unidos de Rafaela (ACPUR) toma bandera a través de su Programa “Cultivando Futuro”.

Desde su formación, la entidad agropecuaria trabaja con organizaciones sectoriales y comunitarias en lo que da en llamar como sello distintivo la “gran comarca rafaelina”, donde campo y ciudad no encuentran un límite en la última calle de un barrio sino que responden a la integración productivo urbanística como un todo. Al respecto el compromiso ambiental es uno de los puntos de fusión y la generación de espacios verdes comunes, el mejor ejemplo de articulación con encastres a modo de rompecabezas y no mediante la concatenación de piezas por mero contacto cemento/pradera. Así, en los casi tres años de vida, la Asociación y sus miembros plantaron no sólo más de mil árboles en los campos del periurbano de la ciudad (equivalente a una línea recta de plantas desde el centro de la plaza 25 de Mayo hasta el ingreso a la vecina localidad de Bella Italia) gracias a la articulación con entidades como la juventud de la Cooperativa Guillermo Lehmann, sino que además desde hace unos meses extiende su iniciativa tranqueras afuera, posibilitando que instituciones de la ciudad y la comunidad en general se sumen a la noble y responsable tarea de techar de verde los cielos rafaelinos.



PLANTAR UN ÁRBOL

Así, la Vecinal del Barrio 2 de Abril, enclave integrado a la ruralidad sureste comarcal, es una de las abrazadas por el Programa “Cultivando Futuro”, haciendo realidad el primer axioma de la célebre frase de José Martí: “Plantar un árbol” , y es que con el aporte de ACPUR la sede del barrio plantó seis lapachos amarillos y un álamo copa; como también lo hizo con el aporte de esta propuesta del ruralismo el Club Atlético Peñarol con otros siete álamos de diversa variedad en su nunca tan simbólico “Predio Semillero 2”. Así también la entidad madre sectorial, Sociedad Rural de Rafaela, recibió un ejemplar de lapacho amarillo para ser plantado en su predio de Exposiciones y ser visitado en la próxima Expo entre los días 21 y 24 de septiembre próximos. Comprometidos con el campo y su transversalidad, el destacamento de la policía rural los PUMAS recibirán también dos forestales en reconocimiento a su incansable dedicación en la protección del distrito profundo.



ESCRIBIR UN ÁRBOL

En sintonía con el segundo aspiracional (adaptado en este caso) del poeta del siglo XIX, y a tono con un enfoque de acercamiento comunitario y altavoz en la concientización ambiental desde la acción y no la retórica, los productores del periurbano articularon su propuesta con centros educativos de la ciudad, donde los alumnos pudieron “Escribir un árbol” con sus manos “haciendo trazos” sobre la tierra y logrando verdaderas líneas forestales. Así la Escuela de la Plaza en todos sus niveles y la UCSE DAR cuentan desde ahora con un álamo y tres robles de los pantanos en su amplio pulmón natural del barrio Pizzurno.

ACPUR también entregó al Colegio Misericordia otro álamo de copa a disponer en el corazón de la ciudad, más un roble para premiar entre los alumnos que asistirán a una exposición de representantes del periurbano sobre lo que el campo produce y vincula en el entramado local, y otro a modo de colaboración en el proyecto que tiene en conjunto el colegio de casi 125 años con la Fundación Rafaelinos por la Vida. Así también, en coparticipación con Agrícola Rafaela S.A., los niños de la escuela APADIR plantarán un frutal para seguir todo su proceso de crecimiento, floración, formación del fruto y cosecha. Complementariamente ACPUR actuó como gestor intermediario ante la Secretaría de Ambiente y Movilidad para la plantación frente al Jardín Alfonsina Storni de seis ejemplares de bauhinia forticatas, llamadas coloquialmente “pezuñas de vaca”.



TENER UN ÁRBOL.

Finalmente, este año el Programa “Cultivando Futuro” cierra su temporada 2023 en los albores de la nueva primavera, cuando todo el vergel sembrando en rincones representativos de la vida rafaelina comenzará a regalar sus primera hojas y flores, con más de diez ejemplares obsequiados a audiencias de programas radiales y particulares quienes, y como aggiornamento de la máxima poética, “dieron a luz” árboles en sus casas.

Así ACPUR y la comunidad lograron implantar 44 follajes, es decir todo el oxígeno que consumen dos personas en el año. Al mismo tiempo, y por la magia de la naturaleza que no se cansa de maravillarnos, estos 44 nuevos árboles tomarán y fijarán más de una tonelada de carbono por cada año de sus longevas existencias. En solo un trienio estos 44 latientes maderos habrán absorbido el equivalente en peso al mástil de 32 metros de la ciudad. No es sólo simbología.

Es ejemplificadora realidad que cuando ciudad y campo “comarcan” sus quehaceres, logran mucho más que concatenación de acciones. Una fascinante coincidencia con las definiciones que la RAE nos regala sobre el verbo “comarcar”: “la acción de plantar los árboles en líneas rectas a distancias iguales, de modo que formen calles en todas direcciones”; y en su segunda acepción: “dicho de países, pueblos o heredades: confinar entre sí”.

Hacer bandera en el mástil inspirador de José Martí, “Plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo” (verdaderos propósitos que toda persona debería tener durante su vida, al decir del autor), encuentra hoy su resignificación. Porque nada más representativo en un hoy ambientalmente comprometido que comprometidos ciudadanos que aspiran a plantar vida para escribir con frondosos ejemplos lo que nuestros hijos respirarán. Y ésta es la verdadera cosecha de un sector que decide mirar más allá, “Cultivando futuro”.



(*) Licenciado en Publicidad. Secretario de la Asociación Civil de Productores Unidos de Rafaela.