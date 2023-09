Suba del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, anunció desde un improvisado escenario frente a la sede de la cartera, el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias, el cual será llevado a 1.770.000 pesos mensuales, unos 15 salarios mínimos.

Los cambios, anunciados frente a una importante cantidad de dirigentes y militantes sindicales que acudieron en apoyo, operarían vía decreto en una modalidad de "puente" entre los meses de octubre y diciembre de 2023, mientras se enviará un proyecto de Ley al Congreso para modificarlo a partir del ejercicio fiscal 2024 con actualización semestral.

De esta manera, se busca reducir el impacto del impuesto a las Ganancias en buena parte de los trabajadores y palear la escalada inflacionaria tras la devaluación post PASO.

Según comunicaron fuentes oficiales quedarían exentos del impuesto policías, maestros, médicos y jubilados.

En tanto, seguirán pagando CEOS, gerencias, puestos calificados, subgerencias, funcionarios públicos, jubilaciones y pensiones de privilegio.

Solo pagarán "mayores ingresos" 90.000 contribuyentes, lo que representa el 0,88% del total de los empleos registrados del país.

En lo que respecta al proyecto de Ley para el ejercicio 2024, que será enviado al Congreso, se establece, entre otras cuestiones, un nuevo mínimo no imponible de 15 SMVM mensuales, que se ajustará en enero y julio de cada año, al tiempo que se mantiene el beneficio del 22 por ciento de zona desfavorable.

Con el proyecto se intenta eliminar distorsiones de las deducciones personales y generales que obligan al trabajador a estar pendiente de cuestiones administrativas y habrá una menor carga operativa para los empleadores, que redundará en una disminución del costo de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El encuentro comenzó pasadas las 17:30 en el Salón Belgrano del quinto piso del Ministerio de Economía.

Massa recibió junto a Raquel Olmos, la ministra de Trabajo, a dirigentes

Al encuentro fueron invitados los sindicalistas Héctor Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña y Sergio Palazzo, de la CGT; Hugo Yasky, de la CTA, y gremios que representan a petroleros y aeronavegantes, entre otros.

Desde el mediodía en la esquina del edificio del Palacio de Hacienda, en la intersección de Balcarce e Hipólito Yrigoyen, empezaron a reunirse militantes sindicales, principalmente de UPCN, Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica, Luz y Fuerza y UOCRA.



MINISTRA OLMOS

Por su parte, la ministra Raquel Olmos, de la cartera de Trabajo, explicó que la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias se compensa con lo recaudado con el impuesto PAÍS, tras la medida anunciada por Sergio Massa.

"Entendemos que el impuesto PAÍS para las importaciones es el mecanismo de compensación de lo que va a caer la recaudación por esta decisión", indicó.

Olmos habló ante la prensa en las inmediaciones del Palacio de Hacienda después que el candidato de Unión por la Patria expusiera ante los trabajadores que fueron a apoyarlo.

En ese sentido, la funcionaria destacó la importancia de que el piso sea de 1.770.000 pesos y que se "actualice dos veces al año" desde octubre.

"Los que somos funcionarios públicos, a partir de secretarios de Estado, vamos a pagar Ganancias. Los que son CEO, gerentes, de los más altos puestos de las empresas privadas, también", remarcó.