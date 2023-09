Los incendios siguen castigando a Córdoba

CÓRDOBA, 12 (NA). - Mientras persistían fuertes vientos en todo el territorio provincial, bomberos combatían varios focos de incendios forestales en Córdoba.

Se produjeron evacuaciones en distintas poblaciones e inclusive en un hotel turístico, mientras que el clima imperante dificultaba la acción de los aviones hidrantes.

Uno de los incendios más peligrosos se producía en la localidad de Anisacate, donde el barrio Las Lomas fue evacuado por el abundante humo que afectaba a sus habitantes, mientras el fuego era combatido por personal de Defensa Civil, bomberos y aviones hidrantes.

Mientras, existía peligro de que el fuego afecte casas de la localidad aledaña de La Rancherita.

En tanto, otro foco había obligado a cortar la ruta E-56, entre Anisacate y La Quintana, el cual en un primer momento amenazó Villa San Isidro. No obstante, un cambio de viento lo derivó hacia Anisacate y Las Talas.

Claudio Peña, presidente comunal de Villa San Isidro, dijo que no se sabía el origen del incendio, aunque aventuró que podía llegar a ser un cable de alta tensión.

En Almafuerte, en el departamento Tercero Arriba y done se registraron ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora, las llamas habían avanzado a los alrededores de la zona urbana.

En esa zona, el fuego, que se habría iniciado en un basural, se acercó a una planta de envasado de gas y a un sector del predio de un hotel de la cadena Howard Johnson, donde por prevención debieron ser evacuados los huéspedes.

La presencia de humo obligó al corte de la ruta 6, entre Almafuerte y la ciudad de Río Tercero, informó el portal de La Voz.

Otros dos focos afectaban las localidades de Alma Negra y Villa Quillinzo, mientras que un tercero se producía en la ruta E-56., en el camino a José de la Quintana, donde se llevaban a cabo evacuaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía un alerta amarillo por fuertes vientos en varias regiones del país, lo que incluía al territorio cordobés.