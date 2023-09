Martín Bertolaccini hizo doblete en Sunchales

El Evento #5 de RMC Grand Nationals se disputó el pasado viernes y sábado en el kartódromo Sudamericano de Sunchales, debido a las elecciones del domingo en la región. Allí, el piloto de Rafaela, Martín Bertolaccini, se quedó con sendos triunfos al medirse en la clase Micro Max, por las Fechas #5 y #6 del certamen.

Este compromiso por partida doble lo vio destacarse desde los inicios de las pruebas del jueves, para cerrar desde lo más alto del podio en las dos jornadas.

El viernes, por la Fecha #5, el piloto rafaelino, consiguió un muy buen tiempo en la prueba cronometrada, pero tuvo que recuperarse en la Pre Final debido a un recargo que lo dejó partiendo relegado en el lote. Luego, en esa carrera, logró la remontada que le permitió quedarse con el P2.

En la Final largando desde la primera fila, supo ejecutar una excelente partida y ponerse al mando. La carrera de trámite intenso, lo vio intercambiar en algunas oportunidades con su rival inmediato, pero sobre el último giro, la aparición de los rezagados le permitió pasar al frente, afirmarse en la punta y quedarse con el triunfo en este 5° acto del certamen.

“Habíamos empezado con muy buenos entrenamientos y pudimos repetir en la clasifica. Tuvimos un recargo por no presentar a tiempo los trámites administrativos, pero nos pudimos recuperar en la Pre Final hasta el P2. En la Final venía 2°, aproveché que un rezagado se tocó con el que venía 1° y pude llegar a la victoria”, analizó Bertolaccini.

Luego de otra estupenda clasificación el sábado, (2° mejor tiempo) Martín se quedó con lo mejor tanto en la Pre Final como en la Final, para cerrar también desde lo más alto del podio la Fecha #6.Antes de su festejo en la ceremonia de premiación, aseguró con conformidad: “Hicimos una muy buena largada y eso nos permitió hacer la diferencia para terminar un evento muy positivo. Nos quedamos con una victoria en una Final muy peleada. Con una muy buena largada hicimos una luz, pero después me empezaron a acortar. Ya sentía el cansancio pero pudimos aguantar en el P1”.

El fin de semana por partida doble y que además repartió doble puntaje, lo mostró como uno de los más competitivos de la clase Micro Max.Con 282 puntos, Martín Bertolaccini se ubica en el P3 de la Micro Max, cuando sólo queda un compromiso doble el 7 y 8 de octubre, en Formosa, para completar este torneo.



LOS RESULTADOS

Fecha 5, Clasificación: 1. Visintin Santino 45,413.

Pre-Final: 1. Visintin Santino, 2. Bertolaccini Martín, 3. Minicucci Enzo, 4. Sosa Martín, 5. Galeano Sebastián, 6. Froy Evaristo, 7. Am Farid, 8. Lestard Alfredo.

Final: 1. Bertolaccini Martín, 2. Galeano Sebastián, 3. Minicucci Enzo, 4. Sosa Martín, 5. Lestard Alfredo, 6. Froy Evaristo, 7. Visintin Santino, 8. Am Farid.

Fecha 6, Clasificación: 1. Visintin Santino 45,476.

Pre-Final: 1. Bertolaccini Martín, 2. Minicucci Enzo, 3. Galeano Sebastián, 4. Sosa Martín, 5. Visintin Santino, 6. Froy Evaristo, 7. Lestard Alfredo, Nl Am Farid.

Final: 1. Bertolaccini Martín, 2. Visintin Santino, 3. Minicucci Enzo, 4. Galeano Sebastián, 5. Sosa Martín, 6. Froy Evaristo, 7. Lestard Alfredo, Nl. Am Farid.

Campeonato Extraoficial: primeros lugares, 1. Visintin Santino 642 - 3v, 2. Minicucci Enzo 504, 3. Bertolaccini Martín 282 - 3v, 4. Sosa Martín 242, 5. Rossotti Pedro 239.