Libertad rumbo al Prefederal

Libertad de Sunchales disputará el torneo Prefederal y para ello ya tiene el plantel conformado. Luego de la decisión de la Comisión Directiva de la institución de bajarse de la Liga Argentina, el siguiente objetivo pasó a ser la disputa de este certamen que se afrontará con jugadores del Club que participan del torneo de la ARB y cuatro refuerzos.

Se trata del base Ignacio Aguirre (ex Ceci de Gálvez), los escoltas Tomás Aldaz (ex Colón de Santa Fe) y Francisco Mines (ex Jachal de San Juan) y el pivot Martin Flores (ex Obras y Tomás de Rocamora). El entrenador será Gustavo Lucato.

Fixture: Fecha 1 – 15/9 Libre. Fecha 2 – 22/9 – CACU vs Libertad. Fecha 3 – 29/9 – Central Olímpico vs Libertad.

Fecha 4 – 6/10 – Libertad vs Atlético Tostado. Fecha 5 – 13/10 – San Lorenzo vs Libertad. Fecha 6 – 15/10 – Libertad vs Unión y Juventud. Fecha 7 – 20/10 – Libertad vs Platense.



RIVAL EN COPA SANTA FE

También Libertad conoce su rival en la Copa Santa Fe. Será ante Sportsmen Unidos de Rosario, con quien se disputará una serie de ida y vuelta. En los próximos días se definirá día y hora de este cruce que tendrá su primer juego en Rosario y que se cerrará en el “Hogar de los Tigres”.

Los otros cruces de la siguiente instancia serán entre: Almagro de Esperanza vs Colón de Santa Fe; Trebolense vs Provincial de Rosario y Centenario de Venado Tuerto vs Santa Paula de Gálvez.