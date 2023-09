Los Pumas bajaron al décimo puesto del ranking

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, descendió ayer del sexto al décimo puesto en el escalafón mundial que realiza la World Rugby, tras la derrota frente a Inglaterra por 27-10, el pasado sábado en la fecha inicial del Grupo D del Mundial. Los Pumas, en una de sus producciones recientes, fueron superados de forma contundente frente al equipo de la "Rosa" y que jugó prácticamente todo el encuentro con un jugador más y ocupan su posición más baja en los últimos tres años.

En tanto Inglaterra, con el apertura George Ford, quien anotó los 27 puntos, escaló del octavo al sexto lugar. El representativo de Australia, que derrotó en la fecha inicial a Georgia por 35-15, ascendió de la novena a la séptima colocación. Por su parte, Gales, tras superar ajustadamente a Fiji por 32-26 subió al octavo lugar, y los fijianos se mantienen un escalón abajo.

En los primeros puestos, Irlanda se mantiene puntero, tras la victoria récord sobre Rumania por 82-8; el campeón vigente, Sudáfrica, continúa segundo luego de su triunfo de ayer frente a Escocia por 18-3.Francia y Nueva Zelanda se mantienen en el tercer y cuarto lugar, luego que el seleccionado galo derrotó a Los All Blacks por 27-13, el viernes pasado, en el encuentro inaugural del Mundial de Rugby.

El ranking de la World Rugby lo encabeza 1- Irlanda (91.82), 2- Sudáfrica (91.67), 3- Francia (90.59), 4- Nueva Zelanda (87.69), 5- Escocia (83.43), 6- Inglaterra (83.22), 7- Australia (81.78), 8- Gales (80.66), 9- Fiji (77.88) y 10- Argentina (77.59).



DÍA LIBRE

Los Pumas tuvieron el lunes libre luego de la caída ante Inglaterra en el debut del Mundial de Francia 2023 por el Grupo D y volverán a los entrenamientos este martes en la ciudad de Marsella con vistas al próximo partido que se les presenta en esta Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Michael Cheika mostró varias dudas en el debut: un déficit en el juego aéreo, falta de eficacia en las formaciones fijas y también indisciplina debido a que cometió muchos penales. Todos estos serán los aspectos a trabajar en una semana fundamental para cambiar la cara y pasar página pensado en lo que se viene en este Mundial. Afortunadamente, el equipo nacional tiene varios días por delante para trabajar, debido a que su próximo compromiso recién será el viernes 22 de septiembre frente a Samoa por la segunda fecha de la fase de grupos, en el que se disputarán mano a mano la permanencia en el Top-10 del ránking mundial.

La segunda jornada de esta Copa del Mundo se inicia el jueves a las 16 (hora argentina) con el duelo entre Francia y Uruguay que se disputará en el estadio Pierre-Mauroy de la ciudad de Lille. A continuación se detallan todos los cruces:. Francia vs. Uruguay (jueves, 16 hs.). Nueva Zelanda vs. Namibia (viernes, 16 hs.). Samoa vs. Chile (sábado, 10 hs.). Gales vs. Portugal (sábado 12.45). Irlanda vs. Tonga (sábado, 16 hs.). Sudáfrica vs. Rumania (domingo, 10 hs.). Australia vs. Fiji (domingo, 12.45 hs.). Inglaterra vs. Japón (domingo, 16 hs.).