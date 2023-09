BH sigue liderando en el Regional Juvenil

Por una nueva fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió el miércoles de la semana anterior a Atlético San Jorge. El Lobo tuvo una tarde perfecta ganando todos los partidos para continuar como líder en su grupo. Fue por la fecha Nº 11 del certamen que aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

A lo largo de la jornada, Ben Hur marcó 15 goles y solo le convirtieron en 2 oportunidades, con estos resultados: Sub 13: Ben Hur 5 vs San Jorge 0. Goles: Alfonso Bessone, Francisco Colucci, Martín Rosenthal, Ciro Rodríguez y Rodrigo Walker.

Sub 15: Ben Hur 5 vs San Jorge 2. Goles: Faustino Ojeda x 2, Bautista Esborraz, Ezequiel Toloza y Enzo Clement.

Sub 17: Ben Hur 5 vs San Jorge 0. Goles: David Quinteros x 2, Bautista Ferreyra, Camilo Alberto y Matías Herrero.

La BH encabeza la tabla de posiciones de la Zona “D” acumulando 63 puntos. Luego lo siguen, Unión de Sunchales 51, 9 de Julio de Morteros 43, Sportivo Las Parejas 41, Atlético San Jorge 31, 9 de Julio de Rafaela 29 y Atlético Sastre 21.

Por la fecha nº 12, Ben Hur visitará a Unión de Sunchales. Los encuentros se disputarán el miércoles 20 de agosto.