9 de Julio viaja a Chaco con dos bajas obligadas

Luego del empate 1 a 1 frente a Central Norte del pasado viernes en el Germán Soltermam, el plantel de 9 de Julio ya está ultimando detalles para visitar este miércoles a Sarmiento de Resistencia. El encuentro en la capital chaqueña se disputará desde las 16 en el estadio Centenario con el arbitraje de César Ceballos. El cordobés estará asistido por Cristian Arregues y Marcos Guzmán, ambos de Pascanas, en tanto que el cuarto árbitro será misionero Sebastián Franco.

El plantel del León entrenó ayer por la tarde en el estadio, realizando movimientos tácticos en una previa sin tanta exigencia desde lo físico dado se afrontará un viaje y partido entre semana. Maximiliano Barbero tendrá bajas obligadas ya que por acumulación de cinco tarjetas amarillas no estarán dos de los defensores titulares: el zaguero Agustín Vera y el lateral izquierdo Sebastián Acuña, mientras que el volante Maximiliano Aguilar tiene una molestia y se esperar a su evolución para ver si viaja hoy luego del mediodía con el resto de la delegación, luego del último entrenamiento.

En cuanto a los posibles reemplazantes, por Vera podría ingresar Tiago Peñalba o bien Matías Loboa, en tanto que Jeremías Kruger es el sustituto natural de Acuña. Si Aguilar no llega iría de movida Alex Salcedo, que vino siendo suplente en los últimos cotejos. De todos modos, Barbero no descarta realizar una o dos modificaciones más en función de las características del partido y estas bajas, pese al buen rendimiento del equipo ante Central Norte.



UN RIVAL NECESITADO

Sarmiento perdió el fin de semana 2-0 ante Sol de América en Formosa y salió por primera vez en este torneo de la zona de clasificación. Los goles de José Romero, de penal, y Diego Villalba dejaron contra las cuerdas al elenco que ahora dirige Miguel Urbina, que estaba tercero, pero ahora lo superaron el propio Sol de América y también Boca Unidos de Corrientes, que derrotó por 2-0 como local a San Martín de Formosa.

La formación titular chaqueña con fue Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu y Juan Manuel Torres; Claudio Vega y Franco Olego. Cabe acotar que el lateral Gómez fue expulsado, por lo que no estará ante el "9".



OTROS PARTIDOS

El miércoles también jugarán: a las 15 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Boca Unidos (Fernando Rekers); a las 15.30 San Martín vs. Sol de América de Formosa (Bruno Amiconi); a las 17 Crucero del Norte vs. Juventud Antoniana (Fabricio Llobet). Libre: Central Norte.

Recordemos que las posiciones de la Zona 4 están así: Gimnasia y Tiro 47; Central Norte 41; Boca Unidos 38; Sol de América 37; Sarmiento 36; San Martín 33; 9 de Julio 31; Juventud Antoniana 27 y Crucero del Norte 24.