En la Sala de las Miradas de Ciudad Cultural Lavardén (Rosario), tuvo lugar la apertura de la muestra “Recuerdos que no voy a olvidar”, la primera muestra-homenaje sobre la vida de Fito Páez que se exhibe en Argentina.

La exposición reúne piezas inéditas como afiches, publicaciones, material audiovisual y fotografías de distintos momentos de la vida del músico en Rosario y se podrá visitar de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, con entrada libre y gratuita hasta el 8 de octubre.

La inauguración contó con la presencia del ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, quien remarcó que “hubiese sido un error no hacer esta muestra”.

Finalmente el ministro expresó su deseo de armar el Museo de Fito. “Es algo que me gustaría plantear, obviamente, ya fuera de gestión. Con todos los instrumentos que tiene guardados. Algunos instrumentos los trajimos para el Museo del Rock, pero otros no”.



RECUERDOS QUE NO VOY A OLVIDAR

La muestra cuenta con la curaduría de Horacio Vargas y Sergio Rébori, periodistas de la ciudad y grandes conocedores de la vida y obra del músico rosarino. Vargas es el autor de la biografía “Fito Páez: La vida después de la vida” y Rébori es uno de los coleccionistas de rock más importantes del país y fundador del Museo Rosario Rock.

Al respecto, Vargas recordó que “cuando escribí la biografía de Fito Páez me quedó un montón de material gráfico para ese libro que quedó guardado. El año pasado se reeditó ese libro, y aparecieron nuevas fotos, aparecieron nuevos testimonios, y entonces pensé que lo que faltaba para coronar esta etapa de Fito Páez tenía que ver con una muestra”.

“Cuando le conté a Jorge esta posibilidad la respuesta de Jorge duró 10 segundos, dijo: «Hagámoslo», y ya con esa primera puerta abierta, faltaba la otra pata y la otra pata fue Sergio Rébori. Es el antropólogo del rock rosarino, un arqueólogo que sigue buscando”.



PARA VISITAR, RECORRER Y DISFRUTAR

La muestra propone un recorrido casi cronológico de la vida de uno de los músicos más importantes de la ciudad y pieza fundamental del rock nacional.

El recorrido está estructurado en varias secciones o “islas temáticas” donde el público podrá ver, entre otras producciones, material fotográfico inédito de un joven Páez: “Priorizamos mostrar su vida en Rosario, haciendo hincapié en sus primeros 20 o 30 años. Empieza con el álbum familiar con fotos de la comunión, de su padre y de su madre, y luego pasamos a su época de estudiante. Una compañera del colegio Dante Alighieri nos cedió fotografías de Fito en Bariloche, en su viaje de egresados. También hay algunas tocando en su escuela”, cuenta Rébori.