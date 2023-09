Presentación de una nueva edición del Harlem Festival

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, participó el pasado viernes de la presentación del Harlem Festival que se llevará a cabo el 14 y 15 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

En la oportunidad, Perotti destacó “la industria de eventos y actividades no tradicionales para la ciudad. Poder afirmar un festival consolida una plaza que genera mucho movimiento. Durante mucho años íbamos a ver festivales afuera, por qué no tener la posibilidad de hacerlos aquí si tenemos gente capaz, talentosa y lugares donde poder desarrollarlos. Es la posibilidad de vivir una ciudad de otra manera”.

En ese marco, felicitó a los organizadores “por tomar el desafío de hacerlo y ya ir por la quinta edición. Es decir, están haciendo los cosas muy bien, eso merece acompañar y ratificar los apoyos años tras años. Es algo que realmente nos interesa como provincia en una política de turismo que genera empleo en Santa Fe y en la región”.

“Santa Fe como provincia y como ciudad gana un lugar en el calendario y una marca. Ustedes la han consolidado. El reconocimiento es para ustedes”, finalizó el gobernador.

Por su parte, uno de los organizadores, Osvaldo Ferrero, sostuvo que “esta es la quinta edición del Harlem Festival y es algo que realmente nos emociona muchísimo y nos llena de orgullo porque es mucho trabajo”. Luego agradeció a quienes apoyan año tras año, “siempre confiando en nuestro proyecto, apostando a esta industria, que es la de la diversión, el turismo y la cultura. Una de las industrias que más creció en los últimos tiempos, no únicamente aquí en Santa Fe, sino en todo el mundo”.

A su turno, el productor del evento Harlem, Esteban Sabbione, sostuvo que “siempre nuestro deseo fue tener un festival nacional y que venga gente de todos lados, que los artistas quieran venir y también que las marcas nos acompañen”.

Participó también de la actividad la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena.



HARLEM FESTIVAL: DETALLE DE LA PROGRAMACIÓN

En su quinto año de realización, el festival tendrá lugar en el predio de la Estación Belgrano en la ciudad de Santa Fe los días sábado 14 y domingo 15 de octubre.

El primer día tocarán Airbag, Miranda!, la Rip Gang (Dillom, Saramalacara, Muerejoven, Broke Carrey, Odd Mami, K4 e Ill Quentin), C.R.O, Koino Yokan, Molok0, Malena Villa, Un verano, Axel Fiks, Santi Celli, Ponte Perro, Marki, Caliope Family, León Cordero y Malta Caramelo.

En tanto, el segundo harán lo propio Ciro y Los Persas, El Kuelgue, Cardellino, Taichu, Coti, Neo Pistea, Peces Raros, Connie Isla, Axel Fiks, Odd Mami, Manu Martínez, La Valenti, Groovin' Bohemia y Plano Austral. Cierra Brigado Crew.