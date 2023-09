Concejo: tres bancas para Unidos y dos para el PJ

Unidos para Cambiar Santa Fe llevó su arrasadora fuerza triunfalista hasta la categoría de concejales de Rafaela, donde la lista encabezada por Lisandro Mársico terminó en el primer lugar con 23.619 votos, esto es 43,17%, dejando atrás al oficialismo que, con Juan Senn como primer candidato, logró 21.608 sufragios (39,49%) de acuerdo al escrutinio provisorio del Tribunal Electoral.

En tanto, el candidato de Viva La Libertad, Delvis Bodoira, registró un importante crecimiento en relación al desempeño en las PASO al obtener 7.778 (14,23%), quedando a escasos 85 votos de conseguir una banca en el cuerpo legislativo. En el último lugar de la categoría se ubicó el libertario Germán Boidi, del partido Unite, con 1.702 votos (3,11%) -en este caso estuvo por debajo de blancos, que treparon a 2.322 y de los anulados, que totalizaron 1.715-.

Así las cosas, Mársico logró su reelección como concejal en tanto que por Unidos se sumará también al cuerpo legislativo la docente jubilada, Mabel Fossatti y en principio Carla Boidi, quien disputó voto a voto la quinta banca con Delvis Bodoira. Si bien por ahora está sentada sobre ella, de todos modos habrá que esperar a la confirmación del escrutinio definitivo del Tribunal Electoral, que para el departamento Castellanos podría darse el viernes.

Del lado del oficialismo de Juntos Avancemos, Juan Senn también consiguió un nuevo mandato en el Concejo mientras que María Paz Caruso, actual secretaria de Ambiente y Movilidad, jurará en diciembre como nueva integrante del cuerpo legislativo. Podría decirse que el peronismo cumplió con sus expectativas en esta categoría. En total tendrá un bloque de cuatro ediles, ya que continuarán en sus bancas Valeria Soltermam y Martín Racca.

Viotti gobernará la ciudad con un bloque mayoritario en el Concejo, lo que significará un buen comienzo para su gestión en la que deberá cumplir con los compromisos asumidos en campaña, vinculados a la modernización del Estado con una reducción de la planta política y principalmente la problemática de la inseguridad, quizás el talón de Aquiles de la gestión del intendente, Luis Castellano y del gobernador, Omar Perotti.

De todos modos, anoche fue tiempo de celebración por lo que el Comité de la UCR se vistió de fiesta y cuando el espacio no fue suficiente para todos ganaron la vereda, hasta que alguien propuso ir a festejar hasta la Plaza 25 de Mayo y pasar delante del Municipio. En diciembre, Viotti bajará del sexto piso donde se desempeña como concejal hasta el quinto donde se encuentra la oficina de Intendencia. Por lo pronto, la habitual reunión de los lunes de Comisión fue postergada hasta este martes.

Viotti, quien tiene mandato como concejal hasta diciembre de 2025, será reemplazado por el joven radical Augusto Rolando según confiaron en la sede partidaria, porque la ley vigente establece que el sustituto debe ser del mismo partido y del mismo género que aquel que produjo la vacancia. Aunque hay quienes sostienen que deberán efectuar alguna consulta por un antecedente en la Cámara de Diputados de Santa Fe que podría favorecer a Carina Visintini.

Al igual que en la categoría de intendente, la participación esta vez creció ocho puntos en comparación a lo ocurrido en las primarias del 16 de julio. Ayer el nivel de participación fue del 71,64%: sobre un padrón de 82.326 electores, votaron casi 57 mil.



¿SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD?

Desde todos los sectores políticos destacaron que las elecciones en Rafaela se desarrollaron con normalidad y solo hubo un caso que llamó la atención e incluso obligó a labrar un acta y a una comunicación con la sede del Tribunal Electoral de la Provincia en Santa Fe. Un hombre de 52 años que fue a votar ayer por la tarde a la Mesa 2009 de la Escuela Normal no pudo ejercer su derecho porque alguien sufragó en su lugar, en lo que podría ser un error o bien un caso de suplantación de identidad. Tras las quejas, el ciudadano afectado no pudo votar, hizo una presentación ante autoridades de la Comisaría 1ª a la que deberá regresar este lunes para formalizar la denuncia y que se investigue si otra persona tiene un documento de identidad mellizo.