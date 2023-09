Viotti ganó una elección histórica y será el nuevo intendente de Rafaela

Leonardo Viotti es el intendente electo de Rafaela tras imponerse en las elecciones de este domingo con el 49 por ciento de los votos, y de esa manera hizo historia porque rompió una hegemonía de 32 años del peronismo, que gobierna la ciudad desde 1991. El actual concejal deberá renunciar en diciembre para asumir al frente del Departamento Ejecutivo Municipal hasta finales del 2027.

Al igual que en las PASO del 16 de julio, los comicios locales se polarizaron entre Viotti y el intendente actual, Luis Castellano, quien buscaba su tercera reelección consecutiva. Ambos lograron un significativo aumento de los votos en relación a la cosecha que habían mostrado hace menos de dos meses, pero el primero tuvo un final feliz y el segundo el sabor agridulce porque la remontada no fue suficiente para dar vuelta el resultado.

Con el 99,58% de las mesas escrutadas, Viotti obtenía 27.630 sufragios contra 23.151 de Castellano (41,01). Más atrás quedaron Mónica Schmutzler, de Viva La Libertad, con 3.108 votos (5,51%) y Lalo Bonino, de Unite, con 2.491 (4,42%), quienes no pudieron repetir la performance en las PASO. En este caso, Bonino perdió alrededor de 600 votos a pesar de haber centrado su campaña gráfica en la vía pública y en las redes sociales al candidato presidencial, Javier Milei, el más votado en las primarias nacionales del 13 de agosto.

El primero en salir a confirmar el triunfo fue Viotti: a las 21:07 decidió junto al presidente del Concejo, Germán Bottero, y al primer candidato a concejal, Lisandro Mársico, declarar ante los medios que la diferencia de casi 9 puntos era irreversible -a esa altura con el 63% de las mesas escrutadas- y que Unidos era el ganador en la elección de intendente. Fue después de fuertes abrazos en el Comité Radical donde el clima de fiesta ya era incontenible y todos saludaba al nuevo intendente de Rafaela.

Apenas concluyó la rueda de prensa en la sede de la UCR, en la sede del PJ de bulevar Lehmann y Alem salieron a escena Luis Castellano, Juan Senn y Alcides Calvo, el único ganador de la jornada al conseguir su reelección como senador provincial. El Intendente admitió la derrota y dijo que se había tratado de comunicar con Viotti para transmitir sus felicitaciones por la victoria.

En este caso, Castellano prácticamente logró ayer la misma cantidad de votos que en 2019, cuando alcanzó la victoria y su segunda reelección en el cargo. En efecto, en junio de aquel año obtuvo 22.915 sufragios que habían representado el 42,44% del total en tanto que Viotti había reunido, como candidato de Cambiemos, 17.771 y Fernando Muriel, del Frente Progresista, 10.620.

Por tanto, a pesar de haber repetido su elección, Castellano esta vez perdió en las urnas básicamente porque la oposición fue unida. De hecho, el propio Muriel ahora algo alejado del primer plano de la política manifestó en la campaña su respaldo a Viotti (hace cuatro años entre los dos cosecharon más de 28 mil votos, una cifra muy similar a la registrada ayer por el dirigente radical).

El cambio que se insinuó en las PASO ahora sí es un hecho. Castellano aumentó en más de 6 mil votos su cosecha en relación a las primarias de hace casi dos meses como consecuencia de una campaña agresiva en términos de presencia en el territorio y en el mundo virtual de las redes sociales, pero además con una gestión que buscó mostrar obras como el Canal Sur Tramo Ben Hur, el nuevo Acueducto, el futuro Hospital, la Variante Rafaela de la Ruta 34 y programas clave en educación y empleo. A esta estrategia le sumó anuncios como el proyecto para crear un espacio dedicado a la nocturnidad con la apertura de bares, boliches y restaurantes en la zona norte de la ciudad y la cristalización de una propuesta que ya tiene un tiempo como el Parque Regional en el oeste.

La derrota del oficialismo abre interrogantes sobre el espacio que tiene como máximo conductor al gobernador, Omar Perotti, a quien desde el peronismo provincial responsabilizan por la tragedia electoral de este domingo a la vez que se abre una nueva puja por el liderazgo del PJ santafesino. "Si Perotti perdió hasta en Rafaela deberá dar un paso al costado para permitir la renovación del peronismo", anticiparon lecturas desde el partido. La referencia es a que perdió el Municipio porque Perotti tiene como premio consuelo haber sido el candidato a diputado más votado en esta ciudad.



TRANSICIÓN

A menos de 90 días del traspaso de mando en el Municipio, ahora Viotti y Castellano deberán poner en marcha la transición. Una de las primeras definiciones girará en torno al presupuesto municipal del 2024, que el actual titular del Ejecutivo debe enviar al Concejo antes de que termine septiembre, en menos de tres semanas.

Lo que está claro es que el intendente electo modificará sustancialmente el organigrama del gabinete en función de sus promesas de recortar el gasto político. Aquí radica otro punto fuerte de interés de la ciudadanía: ¿quiénes serán los colaboradores de Viotti? Todos dan por hecho de que Bottero será un esencial de ese equipo luego de no haber logrado su reelección en el cuerpo legislativo.

Una ventaja que tendrá el próximo intendente es un bloque mayoritario en el Concejo, aunque faltará el escrutinio definitivo del Tribunal Electoral para confirmar su integración. En principio, el bloque que será oficialista a partir del 10 de diciembre estará conformado por Lisandro Mársico, Alejandra Sagardoy, Ceferino Mondino, Mabel Fossatti, Augusto Rolando o Carina Visintini (uno de los dos reemplazará a Viotti para culminar su mandato hasta diciembre de 2025) y Carla Boidi, quien hasta ahora tiene una diferencia de 85 votos a favor para quedarse con la quinta banca que se puso en juego ayer sobre Delvis Bodoira, candidato de Viva La Libertad. Habrá que esperar al Tribunal, quizás el viernes próximo se defina.

Lo otro que quedó a modo de escenario posible en el 2027 fue el prematuro lanzamiento del concejal Juan Senn, quien ayer logró su reelección, como precandidato a intendente de Rafaela para dentro de cuatro años. Anoche en la sede radical reflexionaron que no fue una decisión ideal puesto que apenas se lanzó ya perdió una elección, en alusión a la victoria de Mársico en la categoría.