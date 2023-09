Viva la Libertad festejó ser la tercera fuerza y ganar la banca en Diputados

Cerca de la hora 21, la casa Inspirar se iba llenando de a poco con gente allegada al partido. En los últimos minutos decisivos del escrutinio, LA OPINIÓN habló con los candidatos de las cinco categorías de Viva la Libertad. El diputado Juan Argañaraz -quien obtuvo 128.307 votos antecedido por Del Frade con 131.445 - se mostró muy feliz con los resultados que le permitirán seguir ocupando la banca en la Cámara de Diputados junto a Natalia Armas por ahora, estando la posibilidad que se pueda sumar Cristina Luciani dependiendo de los resultados definitivos. “La verdad que estamos super contentos porque se ha hecho un esfuerzo enorme. Quiero agradecer a todo el equipo cercano, a todos los candidatos y a todos los que fueron a fiscalizar. Hoy había muchas personas movilizadas para fiscalizar y es toda gente que se suma ad honorem por la causa, por este espacio. Si entra Cristina, nos permitiría tener más peso en la legislatura para movilizar los proyectos, porque muchos de ellos quedaban cajoneados”, expresó.

En tanto, la candidata a intendente Mónica Schmutzler manifestó también estar muy feliz por los resultados que obtuvieron como partido, y dijo: “Estoy contentísima porque preservamos el tercer lugar, somos la tercera fuerza en varios de los cargos que se concursaban. Muy contenta porque no solo mantuve los votos logrados en las Paso, sino que se acrecentaron. Así que seguimos en ese camino, agradezco a cada uno de los votantes por ese voto de confianza. Ya el hecho de haber pasado las Paso como mujer es algo histórico, así que vamos por más. Vamos a seguir trabajando en todos los proyectos y sueños que tenemos para la ciudad. Queremos lo mejor para nuestra tierra, lo mejor para Rafaela y vamos por más. Voy a seguir trabajando, quizás no ocupando un cargo político sino como una ciudadana, como médica, con talleres de capacitación de oficios gestionando cosas por el bien de todos. Desde el lugar que me toque, voy a seguir trabajando por la ciudad”. También aseguró que ya empiezan a trabajar para su próxima campaña en vistas a dos años, para que su espacio siga creciendo.

El candidato a gobernador, Edelvino Bodoira, satisfecho por su tercer lugar con 113.513 votos, dijo: “Sospechábamos que esta polarización se iba a dar, se dio en las Paso y se dio acá, y eso nos perjudicó en cuanto el porcentaje que podíamos sacar. Teníamos expectativas en sacar algunos porcentajes más. No es mala elección por ser nuevos, quedamos como la tercera fuerza. Nuestra billetera es muy chiquita, no hemos podido hacer las publicidades y demás cosas que hubiésemos querido para hacernos conocer en toda la provincia y estar más en los medios, pero todo lo que pudimos lograr es esto y tan mal no nos fue”. Dijo estar conformes porque sentaron las bases y dejaron posicionados al partido para que, en la próxima, los que vengan, continúen con sus valores y propuestas.

Su hijo, Delvis Bodoira, candidato a concejal, con 7.788 votos no accede por ahora a una banca en el Concejo, pero igual se mostró satisfecho con los logros de su partido. Igualmente, admitió que irá al Tribunal Electoral para tratar de quedársela. “Estamos muy contentos; se respiraba esas ganas de cambio, así que vayan las felicitaciones para el nuevo intendente de la ciudad. Yo creo que a partir de mañana todos tenemos que tener la camiseta de Rafaela. Con respecto a lo nuestro, el objetivo primario era la renovación de la banca del diputado Juan Argañaraz que se cumplió con creces. Estamos metiendo dos diputados y peleando un tercero. Muy contentos por el crecimiento del espacio que es un partido que vino para quedarse. Creo que los principios, los valores, la defensa de la vida, la familia, la propiedad privada, y la libertad, la gente los está conociendo. Obviamente que no luchamos con las mismas armas que las grandes estructuras porque tenemos una estructura muy chica; no hemos podido ingresar en todos los medios, pero contentos con lo obtenido”.

Y Carlos Padilla, quien quedó en tercer lugar en la categoría senador por el departamento Castellanos detrás de Carolina Giusti, dijo: “Estoy muy contento primero porque superamos el piso que nos daba la junta electoral de las Paso. La alegría es enorme porque al ser la primera vez que nos involucramos en la política, tener estos resultados, el reconocimiento y el acompañamiento de la gente es hermosísimo. Vamos a seguir trabajando junto al equipo por supuesto, los resultados no tienen que opacar el acompañamiento de las personas que nos dieron su voto de confianza”.

Así, junto a una gran cantidad de amigos, familiares y simpatizantes del partido, vivieron una noche de alegría, abrazos, satisfacción por lo alcanzado hasta ahora, con miras en seguir afianzando el espacio en los próximos años".