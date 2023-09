Clara García le ganó a Perotti en Diputados

La lista para diputados provinciales de Unidos para Cambiar Santa Fe, encabezada por Clara García se impuso en su categoría con relativa comodidad y de esta forma el espacio logrará controlar la Legislatura durante los cuatro años de Maximiliano Pullaro como gobernador. En tanto, el rafaelino Juan Argañaraz logró su reelección al frente del espacio Viva la Libertad y conseguía una banca adicional para la segunda en la lista, Natalia Armas Belavi.

La viuda del ex gobernador Miguel Lifschitz cosechaba el 33,05% de los votos (570.411), frente al 27,87% que lograba la lista del peronismo liderada por el gobernador saliente, Omar Perotti (481.016), mientras que en el tercer lugar quedaba Amalia Granata con casi el 20% (343.813 sufragios), al frente de una lista sin candidato a gobernador, renovando así su banca.

JxC logra de esta forma quedarse con 28 bancas de las 50 que se elegían este domingo en la Cámara de Diputados provinciales. Así Clara García estará al frente de un bloque que tendrá entre otros integrantes a José Corral, Dionisio Scarpin, Pablo Farías, Antonio Bonfatti y Joaquín Blanco entre otros.

En tanto, el peronismo recibía el golpe de al menos no poder retener una mayoría en Diputados, una aspiración que tenía Perotti para que el espacio mantuviera una cuota de poder en la provincia. Juntos Avancemos deberá conformarse con 9 escaños, que serán entre otros para la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y cuatro ministros: Sonia Martorano, Celia Arena, Walter Agosto y el rafaelino Marcos Corach.

De acuerdo a estimaciones que luego deberán ser confirmadas por el escrutinio definitivo, Unidos tendrá 28 bancas, Juntos Avancemos 9, Unite de Granata 7, en tanto que el Frente Amplio por la Soberanía de Carlos Del Frade se quedará con 3, Viva la Libertad del rafaelino Juan Argañaraz con 2 e Igualdad y Participación de Rubén Giustiniani con la restante.

En el búnker ganador, Clara García habló sobre el escenario luego del reelecto intendente de Rosario, Pablo Javkin, y sostuvo: "Acá están los defensores y los escuderos de Maximiliano Pullaro. Cumplimos y acá estamos. Pullaro está haciendo historia".

"Somos generosos, nos dimos la mano fuerte para recorrer la provincia. No nos escondimos de la prensa ni de las preguntas incómodas. Siempre dimos la cara, con valentía", remarcó. Y cerró: "Dijimos tantas veces cosas de Perotti, pero esta noche no vamos a decir nada. Porque esta noche lo dijo la gente".