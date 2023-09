El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó anoche que dejará "la vida en estos cuatro años" para cambiar la provincia de Santa Fe, luego de imponerse en las elecciones locales por casi 30 puntos. "Vamos a trabajar 24 horas los siete días de la semana para que los problemas de la provincia se puedan resolver", enfatizó Pullaro al hablar en los festejos de su búnker en la ciudad de Rosario.

Rodeado de los dirigentes locales que acompañaron su lista y de los referentes nacionales de Juntos por el Cambio, el mandatario santafesino electo expresó: "Vamos a dejar nuestra vida en estos cuatro años para que los santafesinos puedan vivir mejor, confiamos en este equipo de 15 partidos que se unió para gobernar Santa Fe".

"Soy un hombre de profundo trabajo, una persona que le va a dejar su vida durante estos cuatros años, junto a su equipo, para dejar una provincia mejor", subrayó Pullaro. "Sabemos la angustia que tienen los santafesinos, pero también de los sueños. Santa Fe va a salir adelante con el esfuerzo de cada uno de nosotros", insistió el ex ministro de Seguridad provincial durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz. Y agrego: "Recorrí toda Santa Fe, cada pueblo, cada ciudad, escuchamos a cada uno de ustedes y vamos a trabajar fuertemente para resolver todos los reclamos".

"Tomamos el compromiso de esforzarnos, de escuchar mucho, de tener un equipo que va a salir a la cancha desde el 10 de diciembre a gobernar y gobernar bien", cerró.

Debajo del escenario cientos e militantes radicales cantaban felices "Volveremos a ser gobierno como en el 83" y "Alfonsín, Alfonsín".

Por su parte, la senadora Carolina Losada, quien fue rival en la interna de Pullaro tras una campaña muy tensa, estuvo en el búnker pero llamó la atención que no subió al escenario. "Tenemos que trabajar juntos porque es lo que las gente nos pide", sostuvo Losada en declaraciones a la prensa, mientras que reafirmó su compromiso de acompañarlo y colaborar con sus propuestas durante la próxima gestión.

"Estoy muy feliz de que Maximiliano Pullaro sea el gobernador de la provincia de Santa Fe. Yo colaboré para que eso suceda, porque 350 mil personas me votaron a mí y 500 mil lo votaron a él. Mis equipos están trabajando junto con los de él desde el día siguiente a las PASO", dijo.