Pullaro logró un amplio triunfo y es el nuevo gobernador de Santa Fe

El candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro, será el próximo gobernador de Santa Fe, tras obtener el 58,40% de los votos, derrotando al peronista Marcelo Lewandowski, quien quedó en el segundo puesto con el 30,86% de los votos.

Con más del 99% de las mesas escrutadas, el tercer lugar fue para el rafaelino Edelvino Bodoira (Viva La Libertad, una fuerza libertaria pero sin el apoyo del candidato presidencial Javier Milei), con el 6,47%, y el cuarto para Carla Deiana (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad), con el 4,26%.

La participación fue del 70 por ciento del padrón provincial, unos puntos por encima de la de las PASO provinciales de julio pasado, según informó el secretario Electoral, Pablo Ayala, quien destacó la normalidad de los comicios en toda la Provincia. El voto en blanco, en tanto, llegó al 5,18%, por debajo del 7,25% de las primarias, aunque esta vez no se contabilizaron en el global.

Como se preveía tras la diferencia que Unidos había obtenido en las PASO provinciales de julio pasado, Pullaro reafirmó triunfo con comodidad y será el sucesor del rafaelino Omar Perotti, logrando que la UCR vuelva a comandar la provincia por primera vez desde 1963 tras décadas de dominio primero del peronismo y luego del socialismo. Asimismo, el dirigente radical cumplió con su objetivo de superar el millón de votos, por lo que se convirtió en el candidato a gobernador más votado desde el retorno de la democracia en 1983, dejando atrás el record de Carlos Reutemann que en 1991 había obtenido algo más de 900 mil.

La alegría el frente hasta ahora opositor fue plena, ya que la lista del espacio para diputados provinciales que encabezó Clara García también se impuso y controlará la cámara baja; mientras que también ganaban en 13 de los 19 departamentos de Santa Fe, por lo que Pullaro contará con mayoría en el Senado. De este modo, la gestión que Pullaro iniciará en tres meses contará con mayoría en ambas cámaras de la Legislatura.

Por su parte, Pablo Javkin retuvo la Intendencia de Rosario frente al kirchnerista Juan Monteverde. Además de en Rosario, JxC se impuso en las otras tres ciudades más relevantes: Santa Fe con Juan Pablo Poletti, Rafaela con Leonardo Viotti y Venado Tuerto con Leonardo Chiarella. De las grandes ciudades cabeceras de regiones, solo Reconquista quedó en manos del peronismo con Amadeo Vallejos.

Figuras de Juntos por el Cambio a nivel nacional celebraron en el búnker de Pullaro, como la candidata presidencial del espacio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Rogelio Frigerio, José Luis Espert y Mauricio Macri.

Leídos en clave nacional, estos comicios significaron una bocanada de aire para JxC, luego del resultado por debajo del esperado en las PASO nacionales y del complicado desafío que afronta de cara a las elecciones nacionales del 22 de octubre para lograr un lugar en un posible balotaje frente a Javier Milei o Sergio Massa.

El gobernador electo Pullaro, que ganó en los 19 departamentos, afirmó sobre el escenario del búnker de Unidos en Rosario que dejará "la vida en estos cuatro años" para cambiar la provincia de Santa Fe, luego de imponerse en las elecciones locales por casi 30 puntos.

"Vamos a trabajar 24 horas los siete días de la semana para que los problemas de la provincia se puedan resolver", enfatizó Pullaro en el complejo Puerto Norte de Rosario, que lució mucho más como un búnker de la UCR (con decenas de banderas del centenario partido y militantes), que de Unidos para Cambiar Santa Fe, denominación local de JxC que aquí incluye al socialismo pero no a la Coalición Cívica.

"Sabemos la angustia que tienen los santafesinos, pero también de los sueños. Santa Fe va a salir adelante con el esfuerzo de cada uno de nosotros", insistió el ex ministro de Seguridad provincial durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz. "Recorrí toda Santa Fe, cada pueblo, cada ciudad, escuchamos a cada uno de ustedes y vamos a trabajar fuertemente para resolver todos los reclamos" agregó Pullaro quien celebró junto a su compañera de fórmula, Gisela Scaglia y cientos de militantes radicales.

El combate contra la narcocriminalidad, sobre todo en la principal ciudad de la provincia, Rosario, será uno de los máximos desafíos de Pullaro en los próximos años.

Por su parte, Lewandowski reconoció temprano su derrota en su búnker en Rosario y sostuvo: "Nos eligieron para ser oposición y cumpliremos ese rol. La democracia es así". "Ya se lo expresé por teléfono y lo felicité a Pullaro, que fue elegido por los santafesinos para gobernar desde el 10 de diciembre", dijo el senador nacional y ex periodista deportivo.

En tanto, Perotti también felicitó al flamante gobernador electo a la vez que se puso a disposición para comenzar la transición. "Hablé con Pullaro para felicitarlo y me pongo a disposición. Hay que hacer una transición ordenada a favor de la gente", expresó el actual mandatario provincial en diálogo con los periodistas en la ciudad de Santa Fe. En un intento por explicar el resultado adverso, Perotti consideró que se dan en medio de una crisis nacional y con la peor sequía en el último tiempo".

Incluso el presidente Alberto Fernández felicitó a Pullaro por su triunfo en las elecciones de la provincia. "Las santafesinas y santafesinos eligieron hoy a su nuevo gobernador. Felicito a Maxi Pullaro por esta elección y deseo el mejor futuro para toda la provincia de Santa Fe", escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter mientras regresaba de la India, donde participó este fin de semana de la cumbre de mandatarios del G20.

Estos comicios fueron una penuria para el peronismo, ya que fue derrotado por amplio margen y tampoco logro ganar en la categoría de diputados, algo que Perotti buscaba concretar a fin de mantener una cuota de poder para el partido a través del control en la Legislatura.