Castellano: "Me llevo el honor y el agradecimiento por los rafaelinos que me eligieron durante tres períodos"

En el marco de las elecciones generales, y con un gran porcentaje de las mesas escrutadas, los precandidatos del partido justicialista dialogaron con la prensa. A diferencia de las PASO, esta vez todo sucedió más rápido y, como consecuencia, más temprano. Alrededor de las 21:15, Luis Castellano reconoció la victoria de Leo Viotti. Luego de 12 años ininterrumpidos, no quedaron más que palabras de agradecimiento y de orgullo por el gran trabajo realizado en el tiempo transcurrido. Se podían ver caras de decepción, pero también de tranquilidad por el vasto recorrido. Con música de fondo, la gente esperaba la salida de Castellano para escuchar sus ansiadas palabras. A su lado, estaban acompañándolo el reelecto senador provincial, Alcides Calvo y los concejales electos, Juan Senn y María Paz Caruso.

En primer lugar, a 40 años de la democracia en la Argentina, Castellano celebró el amplio margen de voto de la gente: "Ha sido un día en el que ha asistido mucha gente a votar, muchas más que en las PASO, y el compromiso cívico de los rafaelinos y rafaelinas estuvo como siempre".

Sumó también sus felicitaciones para el intendente electo, Leo Viotti, e hizo hincapié en el período de transición: "Quiero felicitar sinceramente a Leo Viotti que es el intendente electo para este nuevo período que comienza a partir del 10 de diciembre de 2023. Que sepa que vamos a poner a disposición todos nuestros equipos para hacer una transición ordenada como la ciudad de Rafaela se lo merece y lo necesita".

Además, reflexionó sobre su trabajo durante estos 12 años: "Quiero decir que dejamos una ciudad mejor que la que recibimos y yo creo que siempre esa es la tarea y la responsabilidad de quien le toca gobernar. Dejamos una ciudad en marcha, una ciudad con obras, una ciudad que en cada uno de los 42 barrios, tiene obras y proyectos para adelante. Dejamos una Municipalidad ordenada, transparente, que seguramente el 10 de diciembre cuando demos la posta, en ese período de transición va a ser para continuar como los rafaelinos se lo merecen".

"Quiero también agradecer enormemente a todo el equipo de trabajo, a cada una de las personas que dejaron el alma para la remontada que pudimos llevar adelante de la cantidad de votos de las PASO hacia lo que fueron las generales. Cada uno de los integrantes del equipo y los militantes, les agradezco porque le han puesto un amor tremendo a la ciudad como es nuestra manera de hacer las cosas", agregó.

Con respecto a lo que queda por delante, comentó: "Todo lo que podamos hacer por la ciudad en este período de transición lo vamos a hacer y seguramente estaremos hablando con Leo en los próximos días para ir trabajando con los equipos y pasando la información que se necesite. Tiene que ser siempre lo mejor para Rafaela".

Para concluir, emocionado, expresó: "Me llevo el honor y el agradecimiento de tantos rafaelinos que en su momento pusieron el voto y que me dieron la posibilidad por tres períodos de ser intendente de esta maravillosa ciudad que amo tanto. Y también a los que hoy no nos votaron, porque entendieron que era necesario un cambio y lo respeto absolutamente, porque se gana y se pierde. Hoy nos tocó perder, y cuando se pierde hay que tener la grandeza como para poder aceptarlo. Felicitarlo al ganador y agradecerle a todas las personas que fueron a votar. Yo seguiré después del 10 de diciembre, trabajando desde otro lugar, pero siempre pensando en mi querida y maravillosa ciudad que la dejamos impecable".

Por su parte, el concejal Juan Senn, quien quedó segundo con poca diferencia de votos con Lisandro Mársico, dijo: "Arranca una nueva etapa en la ciudad. Quiero transmitir la seguridad de que vamos a trabajar desde el Concejo para que Rafaela siga creciendo, para que no se detenga porque para nosotros está primero la ciudad y después todo el resto, lo que es la cuestión partidaria". Además, al ser cuestionado sobre sus dichos sobre ser futuro intendente de la ciudad, reafirmó su candidatura para el período 2027.

Pese a las caras largas y las expectativas un tanto debilitadas, el equipo mantuvo el liderazgo con el cual basaron todos sus años de trabajo. Habiendo sacado incluso más número de votos que en el 2019, ratificaron con firmeza su compromiso con la ciudad, y dejaron paso al diálogo con el intendente entrante para construir una Rafaela de la que la comunidad se pueda sentir orgullosa.

Calvo apoyó a su equipo

y agradeció su triunfo

En sintonía con todo lo ya dicho por sus compañeros, el reelecto Alcides Calvo con un 50 por ciento de votos, defendió a su equipo y el trabajo realizado en esta segunda campaña: "Formo parte de un gran equipo. Hemos hecho una gran campaña, creo que en todos los niveles y en todos los sentidos, hemos tratado de mejorar. Se mejoró, no alcanzó".

"En lo que se refiere a la categoría Senador, estoy totalmente agradecido a todos, a mi equipo de trabajo. Hemos triunfado casi en todas las localidades. Reconocer la cantidad de votos que sacó Carolina Giusti, como Carlos Padilla. Me siento orgulloso y con un fuerte compromiso de representarlo en un nuevo período porque más de un 50% de la gente del Departamento nos ha acompañado y vamos a seguir trabajando de la misma manera", celebró Calvo, también alentado por sus compañeros que destacaron su trabajo y su triunfo.

"Me ha tocado ser un senador oficialista, tres veces oposición y ahora vuelvo a serlo, pero también sumándome a nivel provincial con el futuro gobernador Maxi Pullaro. Este es un gran proyecto y nos pondremos a trabajar desde el día uno porque la campaña electoral comienza el 11 de diciembre cuando se asume el poder para tratar de que Rafaela vuelva a ser nuevamente justicialista", concluyó.