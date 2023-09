Messi viajó a Bolivia

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La Selección argentina se entrenó por última vez antes de viajar a la ciudad de La Paz para enfrentar a Bolivia y, aunque el capitán Lionel Messi trabajó de forma diferenciada, el técnico Lionel Scaloni avisó que el que jugará el próximo martes "será un equipo parecido" al que derrotó a Ecuador en el debut en las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Messi, que en el encuentro con Ecuador pidió el cambio sobre el final, practicó marginado de sus compañeros pero Scaloni confirmó que viajará a Bolivia, aunque no aseguró que vaya a ser titular o a integrar el banco de los suplentes.

Quienes sí volvieron a trabajar con normalidad fueron los defensores Cristian "Cuti" Romero y Lisandro Martínez al superar sendas molestias musculares.

Argentina se enfrentará con su par boliviano este martes a las 17 en el estadio Hernando Siles, situado a unos 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, por la segunda fecha de las Eliminatorias.

Si bien Scaloni sostuvo que la altura es "una dificultad añadida", afirmó que no habrá demasiadas modificaciones en relación al once que se midió con Ecuador, aunque esperará hasta el último día para confirmar la alineación.

"El equipo más o menos lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día, siempre que no haya ninguna complicación. Si no pasa nada, la idea es repetir o hacer algunas variantes", manifestó Scaloni en conferencia de prensa.

Dos futbolistas importantes que podrían estar de entrada son Ángel Di María y Julián Álvarez por Nicolás González y Lautaro Martínez, respectivamente.

De esta manera, la formación la conformarían Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi o Ángel Di María, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González o Ángel Di María.