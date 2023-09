Medrán tras la goleada de Atlético en Campana: “Es importante un triunfo así”

Atlético de Rafaela ganó en su visita a Villa Dálmine 4-1, por la 29º fecha de la zona B de la Primera Nacional. La Crema jugó un gran segundo tiempo y volvió a mostrar la versión visitante 2023, la que lo coloca como uno de los grandes candidatos a pelear por cosas importantes.

Tras esta nueva victoria, con goleada y otra convincente actuación de visitante, Ezequiel Medrán apuntó: “Es importante un triunfo así, el equipo se encuentra muy bien, compitiendo muy bien, eso transmite seguridad, confianza, contagia y más allá del nivel futbolístico, lo emocional refuerza todo para lo que se viene en este final del torneo”.

En relación al desarrollo del encuentro, el DT albiceleste analizó: “Nos costó el arranque del partido, acomodarnos; el rival, ante las necesidades de jugar sus últimas cartas para ver si tiene la posibilidad de mantener la categoría, sabíamos que tenía jerarquía, si bien no están pasando por un buen momento, tienen jugadores con trayectoria, no le teníamos que dar la posibilidad de que se encuentren porque sino la podíamos pasar mal, ellos tuvieron la iniciativa, y cuando se estaba equilibrando el partido tuvieron la jugada del gol, tuvimos la reacción de ir a buscar el empate, el equipo se encontró con la igualdad , corregimos algunas cosas en el entretiempo y en el segundo tiempo pudimos plasmar las intenciones que teníamos desde inicio de partido y terminar consolidando una muy linda victoria”.

Lo mejor de Atlético se vio en el complemento, y en relación a ello, el DT señaló: “Creíamos que se iban a presentar las posibilidades ante un equipo con necesidades, nos iba a otorgar espacios y esos espacios los íbamos a poder encontrar con velocidad, pases precisos, teníamos que tener la tranquilidad de pasar mitad de cancha con ese pase certero e iniciar un buen contraataque, fue bueno, hicimos 4 goles y podríamos haber hecho uno o dos más. A la vez prácticamente no le hemos otorgado posibilidades al equipo rival, lo trabajamos bien”.

A su vez, con lo realizado en el complemento, Medrán destacó: “El equipo muestra una madurez de entender y resolver lo del segundo tiempo pero queremos mejorar lo que pasó en la primera parte, en ese inicio, en momentos límites se puede sufrir. Se pudo acomodar, ajustar y construir la victoria”.

Entre las virtudes que supo mostrar Atlético para revertir el 0-1 y ganar de manera cómoda el encuentro, el DT señaló: “Todos los que entraron entendieron las necesidades del equipo y eso es una fortaleza del grupo, no solo los 11 que inician son importantes, sino los recambios. Tenemos un equipo, nuestro ADN, carta de presentación es de ser solidarios, trabajar en equipo, seguir mejorando y creciendo, desde un gran trabajo, que costó al comienzo, pero fuimos merecedores del triunfo”.

Con 49 puntos, la Crema sigue en la cuarta colocación de la tabla. Un gran rendimiento en condición de visitante y una racha que se extiende a 8 juegos con 5 triunfos y 3 empates.

“En líneas generales competimos bien, de local o visitante el equipo siempre se muestra con intenciones de ir en busca del resultado”, remarcó Medrán.

En virtud a lo que se viene, y en post de ‘mejorar’ la localía, el entrenador albiceleste contó: “Tenemos un partido importante con Maipú de local y siento que estamos bien, el equipo compite bien, en las últimas fechas no se nos dio el triunfo de local pero compitiendo de la forma que lo venimos haciendo seguramente ese triunfo llegue, no hay que perder la calma y seguir enfocados en la fortaleza que tiene el equipo y seguir reforzando eso, corrigiendo donde en esta etapa final nos tiene que agarrar en plenitud para lo que se viene”.

Con la victoria en Campana Atlético dio un gran paso para asegurar su lugar en el reducido por el ascenso, y en relación a ello Medrán declaró: “Tenemos que mantener la calma, es el mensaje al plantel, saber la importancia de cada partido, tenemos el objetivo inmediato que es la clasificación, entrar a la Copa Argentina. Una vez si tenemos esa posibilidad y fortuna de ya empezar a asegurar una clasificación, en el tramo final nos pondremos un nuevo objetivo, el fútbol es así, pero en lo inmediato el primer objetivo es clasificar”.