Portaba un arma de fuego y se resistió a la labor policial en Tostado: fue imputado

EL HOMBRE TIENE ANTECEDENTES PENALES CONDENATORIOS. LA FISCALÍA SOLICITÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA, PERO NO SE HIZO LUGAR.

Un hombre de 23 años identificado con las iniciales BLG fue imputado como autor de los delitos de portación indebida de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad en Tostado. La atribución delictiva fue realizada por la fiscal Shirli Tomasso en una audiencia que se realizó por videoconferencia en los tribunales tostadenses.

Si bien en la audiencia la fiscal solicitó la prisión preventiva sin plazo para el imputado, el juez Juan Gabriel Peralta no hizo lugar al pedido y resolvió otorgarle la libertad e imponerle normas de conducta alternativas a la prisión preventiva.



REVÓLVER

CALIBRE 22

La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó que “los ilícitos fueron cometidos alrededor de las 13:30 del viernes pasado, oportunidad en la que el hombre investigado caminaba por inmediaciones de calle San Lorenzo y avenida Rivadavia [de Tostado], junto con otro hombre y con una mujer”.

“Al advertir que un móvil del Comando Radioeléctrico de Tostado se acercaba al lugar, escapó corriendo por avenida Rivadavia, motivo por el cual, el personal policial comenzó a perseguirlo”, relató Tomasso. “Los agentes de la fuerza de seguridad vieron que, al doblar por calle Independencia, arrojó un arma de fuego al techo de una vivienda”, agregó la fiscal.

La fiscal informó que “a pesar de haberse dado cuenta de que era perseguido por la policía, el imputado siguió corriendo y, finalmente, fue aprehendido en calle San Lorenzo”.

Tomasso señaló que “la policía también secuestró el arma de fuego que había tirado al techo de una casa” y detalló que “se trata de un revólver de doble acción calibre 22 LR de doble acción marca Tala, del cual no poseía autorización legal para portar, y que estaba en condiciones de uso inmediato ya que contenía seis cartuchos en los alvéolos de su tambor”.



MEDIDAS

ALTERNATIVAS

“En virtud de las evidencias reunidas en la investigación, entendemos que están acreditados –con el grado de probabilidad suficiente para esta etapa procesal– tanto la autoría de los ilícitos como los riesgos procesales”, sostuvo Tomasso. “Por eso es que solicitamos al juez que disponga la prisión preventiva del imputado durante todo el proceso”, añadió.

La fiscal planteó que “nuestra solicitud también se fundó en que, según el Registro Nacional de Reincidencias, el hombre investigado tiene antecedentes penales condenatorios. Asimismo, la pena privativa de libertad que le podría corresponder en caso de ser condenado, sería de efectiva ejecución, por lo tanto, entendemos que con su libertad hay riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento probatorio”.

Tomasso concluyó que “a pesar de nuestros argumentos, el magistrado resolvió otorgarle la libertad al imputado e imponerle medidas alternativas a la prisión preventiva”.

Entre las normas de conducta resueltas, el imputado no podrá ingresar a la ciudad de Tostado por 90 días y deberá prestar una caución patrimonial de carácter personal de 150.000 pesos. Además, se le prohibió tener y/o portar armas de cualquier tipo y acercarse y/o tomar contacto por cualquier medio con los testigos.

Por último, deberá constituir domicilio en la ciudad de Santa Fe; someterse al cuidado de una guardadora y presentarse mensualmente en la comisaría más cercana a su domicilio.