La primera vez de Alemania

Alemania conquistó el primer título de su historia en el Mundial de básquet de la FIBA al derrotar a Serbia por 83-77, en un duelo de dos potencias europeas disputado en el Hall of Asia de Manila, en Filipinas. El equipo germano se apoyó en un 22-10 en el tercer cuarto, orquestado por los hermanos Franz y Moritz Wagner, para tener un colchón y nunca soltar la ventaja en la primera final europea de la Copa del Mundo desde 2006.

El jugador más valioso del torneo, Dennis Schroder (jugador de Toronto Raptors de la NBA), aportó a Alemania 28 puntos, muy por encima de su promedio de 17,9 por partido, a los que sumó dos rebotes y dos asistencias. Alemania se convirtió en el primer equipo que gana una Copa Mundial de la FIBA en su debut en la fase final desde España en 2006.

Serbia, por su parte, sufrió una nueva desilusión tras haber caído ante Estados Unidos por 129-92 en la final de 2014 en Madrid (España), aunque su desempeño fue mejor que su eliminación en cuartos de final en 2019.

La leyenda argentina Luis Scola, uno de los embajadores del Mundial 2023, le entregó el premio al mejor jugador del partido al escolta Franz Wagner, quien aporto 19 puntos, siete rebotes y tres recuperos. Recordemos que Argentina no jugó el torneo por no haber logrado la clasificación.

Por otra parte, Estados Unidos perdió frente a Canadá 127-118 en el partido por el tercer puesto y quedó fuera del podio del Mundial de básquetbol FIBA por segunda edición consecutiva.