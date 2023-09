Triunfos de Sudáfrica, Gales y Japón

Sudáfrica, defensor de la corona por ser el vigente campeón, derrotó ayer a Escocia por la primera fecha del Grupo B del Mundial de Rugby 2023 que se disputa en Francia. En un duro encuentro entre dos candidatos al título en el certamen, Sudáfrica logró imponerse ante su rival por 18 a 3 de la mano de Pieter-Steph Du Toit y Kurt-Lee Arendse.

Los Springboks mostraron su mejor versión en la segunda parte y superaron a Escocia, que apostó por un juego físico pero no fue suficiente para frenar al tres veces campeón de la Copa del Mundo en su historia.

Por su parte, Gales golpeó en los momentos justos, sacó ventajas y luego terminó pidiendo la hora: victoria por 32 a 26 ante el bravísimo Fiji para posicionarse al frente del Grupo C.

Además, Japón superó 42-12 a Chile por el Grupo D que integran Los Pumas. Los nipones anotaron seis tries.

El torneo tendrá ahora unos días de descanso y se reiniciará el jueves con el partido entre Francia y Uruguay.