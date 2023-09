Perotti: "Entregamos una provincia mucho mejor de lo que la recibimos"

Perotti subrayó que "después de las PASO siempre hay más participación y no tengo dudas de que va a suceder hoy. Va a haber más porcentaje de votantes, va a superar largamente el 70%"

El gobernador de Santa Fe y candidato a diputado provincial, Omar Perotti, votó esta mañana poco antes del mediodía en la Escuela Alberdi de Rafaela, donde afirmó que "a la provincia se la mejora votando, con la libre expresión de la gente. Están todas las condiciones dadas para que mucha más gente se acerque a votar".

"Veré los primeros resultados en una escuela y después nos trasladaremos a Santa Fe. Tengo el deseo de que tengamos los resultados más tempranos. Es más acotada la nómina de candidatos, sobre todo en términos de concejales y diputados", sostuvo sobre su agenda del día. "Esperemos que se desarrolle todo de la mejor manera posible. Aproveché para saludar a todos los docentes que están presentes y mañana celebrarán el Día del Maestro", agregó.

Perotti subrayó que "después de las PASO siempre hay más participación y no tengo dudas de que va a suceder hoy. Va a haber más porcentaje de votantes, va a superar largamente el 70%". "Tengo la tranquilidad de que hicimos el mayor esfuerzo y que pudimos mostrar todo lo que hicimos. Se ha hecho mucho, entregamos una provincia mucho mejor de lo que la recibimos. Quedan cosas por corregir, pero hay un piso muy importante en infraestructura. Allí hay un diferencial enorme que hay que seguir haciendo", expresó el gobernador ante una importante cantidad de periodistas que lo esperaban sobre la vereda de calle Sarmiento.

"Tenemos el deseo de que quienes hoy elijan los santafesinos entregue una provincia mucho mejor. Así se avanza y se progresa. Yo quiero que esta provincia avance y no se detenga. Que tenga la posibilidad de seguir adelante con todas las obras que hay en la provincia. Hemos hecho acciones importantes que queremos que sigan estando", afirmó el mandatario.

Por último, Perotti sostuvo que "se discute mucho más y sé es mucho más consciente del valor de ir a votar y que otros no elijan por vos. Toda movilización importante siempre legitima el resultado en las elecciones".