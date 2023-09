Juntos por el Cambio cierra filas en Santa Fe

Por Adrián Ventura



El calendario electoral tendrá este domingo una de las jornadas más importantes antes de las presidenciales de octubre: las elecciones a gobernador en Santa Fe. Decididos a sacar provecho de la -muy probable- victoria de Maximiliano Pullaro, en Juntos por el Cambio cierran filas para “nacionalizar” los resultados e impulsar la campaña de Patricia Bullrich.

La candidata a presidenta del PRO viajará hoy a Rosario para respaldar a Pullaro, el claro favorito a quedarse con la gobernación del tercer distrito en cantidad de electores del país y suceder a Omar Perotti: hace menos de dos meses, la coalición opositora se quedó con el 63% de los votos y superó por 35 puntos a Unión por la Patria (UxP), que lleva como candidato al senador Marcelo Lewandowski (en realidad compite con el frente Juntos Avancemos).

Con un padrón de casi tres millones de ciudadanos, los santafesinos también elegirán la nueva composición de la Legislatura bicameral, con 19 bancas de senadores departamentales y 50 de diputados, intendentes de 46 ciudades, incluidas Santa Fe y Rosario, 217 concejales y más de 1.600 miembros de comunas.

De las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) locales del pasado 16 de julio surgieron cuatro fórmulas para gobernador y vice: Lewandowski y Silvina Frana por Juntos Avancemos, Pullaro y Gisela Scaglia por Unidos para Cambiar Santa Fe, Edelvino Bodoira y Nora Sánchez por Viva la Libertad, y Carla Deiana y Mauricio Acosta por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.

La campaña electoral para las generales mostró un aspecto diferente a la desarrollada antes de las PASO, que se caracterizó por la virulencia entre Pullaro (candidato de Horacio Rodríguez Larreta) y su adversaria Carolina Losada (de Bullrich), que dejó secuelas a tal punto que la senadora no participó de ninguna actividad proselitista tras haber acusado a su correligionario de vínculos con el narcotráfico.

En Santa Fe, los resultados de las primarias contrastaron mucho con los de las presidenciales: el pasado 13 de agosto, Javier Milei, que no tiene representante directo en el comicio para gobernador, se impuso en los 19 departamentos provinciales y La Libertad Avanza fue la fórmula más votada, con el el 35% de los votos. La suma de Bullrich y Larreta de JxC, 31%. El oficialismo con Sergio Massa y Juan Grabois arañó el 22%. El dato no parece haber pasado desapercibido en la provincia.

Pullaro dijo públicamente que si Bullrich no llegara al balotaje, entonces su voto irá al libertario. Fue lo mismo que dijo Perotti, si es que Massa queda fuera de la segunda vuelta. Luego se retractó. Pero, por otra parte, nadie cree, ni oficialismo ni oposición, que el escenario haya cambiado respecto de las PASO locales de julio, como para que el resultado varíe mucho para la elección a gobernador.

En tanto, el candidato presidencial de UxP, Sergio Massa difícilmente desembarque este domingo en Santa Fe, excepto que suceda un milagro a favor de Lewandowski.

Tras las elecciones en Santa Fe quedarán pendientes otras dos elecciones a gobernador antes de las presidenciales, en Chaco y Mendoza, donde Juntos por el Cambio buscará seguir creando un “momentum” y llegar a octubre en racha triunfalista. (Fuente TN.com)