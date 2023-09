Castellano busca otro mandato y Viotti poner fin a 32 años de gobiernos del PJ

Rafaela irá este domingo a las urnas con una enorme expectativa que se centra en si Luis Castellano, intendente desde 2011, logrará revertir la diferencia de las elecciones primarias del 16 de julio pasado cuando quedó casi 5.400 sufragios por debajo de Leonardo Viotti, el candidato más votado.

¿Podrá Castellano dar vuelta la elección? ¿Perderá el peronismo el gobierno municipal después de 32 años de supremacía en las urnas en la categoría de intendente? ¿Cuál será el futuro del actual intendente ante una eventual derrota este domingo? Esta noche habrá respuestas para estas preguntas que se repitieron una y otra vez a lo largo de la última semana a medida que crecía la incertidumbre.

Un total de 82.326 personas figuran en el padrón de Rafaela para votar este domingo en 235 mesas distribuidas en 32 locales, aunque también hay dos mesas exclusivas con ciudadanos extranjeros.

El secretario Electoral de la provincia, el rafaelino Pablo Ayala, estimó que el escrutinio provisorio será más rápido que los anteriores. El funcionario calculó que “alrededor de las 21” ya habrá una “carga sustancial de datos” porque en esta oportunidad, explicó, la boleta es más prolija que en las Paso y hay menor cantidad de candidatos.

En la boleta única de la categoría de intendente se encuentran Mónica Schmutzler por el frente Viva la Libertad, Lalo Bonino por Unite, Luis Castellano por Juntos Avancemos y Leo Viotto por Unidos para Cambiar Santa Fe.

El escrutinio definitivo confirmó el triunfo de Leonardo Viotti, con 22.233 votos, sobre Cefe Mondino (2.327) en la interna de "Unidos para Cambiar Santa Fe". El actual intendente, Castellano obtuvo 16.858 votos, en tanto que Schmutzler quedó en el tercer lugar con 3.458 y Bonino en el cuarto, con 3.217.

Tras las PASO, Viotti junto a su equipo integrado por Germán Bottero como uno de los estrategas optó por mantener el mismo perfil en la campaña para estas elecciones generales, centrada en las propuestas y evitando polémicas principalmente con Castellano y Bonino, quienes lo fustigaron una y otra vez. Viotti hoy tiene cita con la historia. ¿Será el próximo intendente de Rafaela?

Por su parte, Castellano encabezó a los pocos días del duro revés electoral de las PASO un mitín en el club Estudiantes donde efusivamente prometió dar vuelta la elección a la vez que difundía un video motivacional, incluso con la participación de toda su familia, con el mensaje "vamos Luis".

Y en el último mes comenzó con un trabajo intenso de recorridas por todos los sectores de la ciudad, mientras los punteros del peronismo también recorrían los barrios en busca de aquellas personas que no votaron en julio. Inauguraciones de obras, anuncios de proyectos, entrega de fondos entre otros recursos salieron en esta campaña del oficialismo, respaldo en un presupuesto importante.

El gobernador, Omar Perotti, se involucró en forma decidida en la campaña local. La lectura es que puede perder la Provincia pero no la Municipalidad de Rafaela, pues sería un golpe durísimo al proyecto político que encabeza y dejaría a muchos dirigentes "a la intemperie".

"El peor escenario para nosotros es que el Gobernador no gane en su categoría de Diputados, por tanto en lugar de quedarse con la presidencia de la Cámara y 28 bancas deberá conformarse con una decena de legisladores, y que Castellano pierda la Municipalidad. Pasamos de tener todo a casi nada, solo la UNRaf nos quedará", se sinceró un funcionario municipal.

A tal punto quedó en evidencia la preocupación que se organizaron actividades que incumplían la ley electoral de la Provincia, como las visitas guiadas al nuevo Hospital regional, que debieron ser suspendidas por orden del Tribunal Electoral. También hubo entrega de fondos a becarios el viernes último cuestionadas por la oposición.

El viernes por la tarde y este sábado, funcionarios de primera línea del Municipio copiaron y pegaron el "método Llaryora", el gobernador electo de Córdoba, quien encabezó una maratón de llamadas telefónicas personales que debieron realizar primeras y segundas líneas del Gobierno del Municipio cordobés a vecinos de esa capital para pedir el voto para su delfín, Daniel Passerini. Castellano visitó a Llaryora a principios de agosto.

Ayer no hubo rafaelino que no haya recibido una, dos y hasta tres veces un mensaje por Whatsapp. "Estamos en un momento crucial en el que nuestras decisiones pueden moldear el futuro de Rafaela. Por eso, quiero pedirte tu apoyo y tu voto para dos candidatos que están comprometidos con el progreso y la prosperidad de nuestra ciudad: Luis Castellano para Intendente y Juan Senn para Concejal", decía el tramo inicia del texto.

Para muchos, el intenso trabajo de campaña de Castellano le permitió achicar diferencias. ¿Alcanzará?



CONCEJO

En diciembre terminan los mandatos de Lisandro Mársico, Juan Senn, Germán Bottero, Brenda Vimo y Miguel Destéfanis. Los tres primeros integran las listas de candidatos de Unidos y de Juntos Avancemos en busca de un nuevo mandato. En tanto que tienen dos años más en la banca el propio Viotti, Alejandra Sagardoy, Ceferino Mondino, Valeria Soltermam y Martín Racca.

En las elecciones de este domingo, competirán por los escaños del cuerpo legislativo las listas encabezadas por Delvis Bodoira (Viva la Libertad), Germán Boidi (Unite), Juan Senn (Juntos Avancemos) y Lisandro Mársico (Unidos para Cambiar Santa Fe).

El peronismo se encamina a quedarse con dos bancas, Unidos podría tener la misma cantidad pero tiene el objetivo de quedarse con tres. Los rafaelinos decidirán este domingo. Y en 90 días exactos asumirán los candidatos electos.