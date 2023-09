Calvo, Giusti y Padilla buscan la senaduría departamental

El departamento Castellanos elegirá hoy a su representante para la Cámara de Senadores de la Provincia, banca que desde hace 20 años ocupa el dirigente peronista Alcides Calvo. En total, 150 mil ciudadanos están habilitados para votar este domingo en las 46 localidades repartidas en este departamento del centro oeste santafesino, la mayoría habitantes de Rafaela (más de 82 mil).

Tras las elecciones primarias del 16 de julio, en la que votaron 95.854 personas (el 63,87% del padrón), tres candidatos avanzaron al segundo y definitivo turno electoral:

• Juntos Avancemos: Alcides Calvo como senador titular y Bárbara Chivallero como suplente.

• Unidos para Cambiar Santa Fe: Carolina Giusti (titular) y Jorge Binaghi (suplente).

• Viva la Libertad: Carlos Padilla (titular) y María Elva Romagnoli.

Calvo encadena cinco triunfos consecutivos que le permitieron acumular dos décadas en el Senado provincial. Y en las PASO fue el candidato más votado en la categoría al reunir 33.643 sufragios e imponerse con amplitud en la interna respecto a sus tres rivales, que juntos apenas obtuvieron 3.100.

Más allá de su imbatibilidad en las urnas, Calvo esta vez enfrentará a un frente electoral que se ha fortalecido a partir de la integración de 15 partidos: Unidos para Cambiar Santa Fe consiguió incomodar al actual legislador en la actual campaña. Giusti, actual presidenta del Concejo Municipal de Sunchales, se impuso en la interna con escaso margen sobre sus competidores internos al acumular 13.340 sufragios (Gonzalo Aira, de Susana, contó 11.896 y Alejandro Ambort, de Susana, 8.975).

Padilla por su parte no tuvo adversarios en las primarias y logró superar el 1,5% de los votos emitidos al cosechar 5.740.

Si bien Calvo parte como favorito, no hay certezas absolutas considerando que el peronismo logró 36.743 votos en total y Unidos 34.211, es decir que la distancia no es definitiva.

En esta segunda campaña electoral rumbo a las generales de este domingo, Calvo redobló los esfuerzos y le sacó jugo al Fondo de Fortalecimiento Institucional que dispone el Senado para entregar subsidios a instituciones en el territorio y además se acopló a cada anuncio, entrega de recursos o cortes de cintas de obras de la Provincia en el departamento junto al gobernador, Omar Perotti y el intendente de Rafaela, Luis Castellano. Incluso con la entrega de fondos a un club de Rafaela el último jueves que mereció el reproche de dirigentes de la oposición.

Por el lado de Giusti, logró un fuerte respaldo del candidato a gobernador de Unidos, Maxi Pullaro, de su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, y del candidato a intendente de Rafaela, Leo Viotti. Y especialmente recorrió el departamento junto a sus dos rivales en la interna, Ambort y Aira, lo que le dio una imagen de unidad que fortaleció al espacio.