Alberto Fernández reclamó "auxilio financiero" para países en desarrollo

El presidente Alberto Fernández advirtió a sus pares del G20 que "es hora de entender que lo que está en juego es la preservación de la vida humana". "Este es el cuarto G20 del que participo. En este tiempo, hemos tenido miradas comunes frente a los problemas que enfrentamos pero no hemos sido capaces de resolverlos. Pareciera que calmamos nuestras conciencias con palabras, mientras seguimos caminando por las cornisas", sostuvo el mandatario.

Al intervenir en la Primera Sesión Plenaria, en la India, el jefe de Estado exhortó a los líderes de las naciones "a trabajar con más firmeza para poder consolidar un mundo más justo en un ambiente más sano". "Espero que en el futuro las palabras vayan cediendo espacio a los hechos. Es hora de entender que lo que está en juego es la preservación de la vida humana", planteó Alberto Fernández.

Durante su discurso en Nueva Delhi, el Presidente celebró la incorporación de la Unión Africana al G20, lo que consideró "un acto profundamente justo que permite conocer y atender las necesidades de ese maravilloso continente". Además, expresó su expectativa para que "en el futuro se pueda sumar a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC) que sobrelleva problemas similares a los que afronta África".

"El Sur Global existe. Muchos de los países que lo conforman padecen economías endeudadas que acaban afectadas por los condicionamientos impuestos por el sistema financiero internacional que tantas veces criticamos", subrayó el Presidente.

Por otra parte, señaló como temas de preocupación "el hambre y la seguridad alimentaria", y en ese sentido aseguró que "América del Sur puede contribuir a saciar el hambre que hay en el mundo. Pero no podrá hacerlo si interfiere la especulación financiera o si priman las restricciones, los bloqueos y las barreras comerciales".

En relación a los desafíos vinculados con el cambio climático, afirmó que la Argentina "está comprometida con el mundo en procura de una transición hacia energías renovables". "Nos hemos propuesto alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el 2050", agregó. Y expresó: "Para lograrlo necesitamos el auxilio financiero de los países desarrollados, teniendo en cuenta la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Demandamos a los poderosos que ayuden a remediar los daños que han provocado".

Más tarde, en la segunda sesión plenaria, Alberto Fernández reafirmó la importancia de "trabajar para respetar y ampliar los derechos" como forma de hacer frente a "las consignas de odio y los discursos antidemocráticos que asoman en todos los países".

"En un año significativo para América Latina, en el que Chile recuerda que hace cincuenta años su democracia se quebraba y Argentina, por su parte, celebra cuarenta años de democracia ininterrumpida, vivimos un tiempo singular de la humanidad" en la cual el valor de la democracia "se pone en tela de juicio y el Estado de Derecho termina enfrentado a los discursos del odio que exaltan las dictaduras, niegan los genocidios y propalan la discriminación y el autoritarismo", manifestó el mandatario. Y continuó: "Estas conductas asoman en todos nuestros países y no debemos mirar pasivamente cómo ese accionar se multiplica. Debemos actuar convenciendo a los descreídos y aplicando la ley a quienes quieren ignorarla".

"Debemos trabajar ya para consolidar la justicia social de modo tal que el desarrollo alcance a todos y no desampare a nadie. Sólo preservando los derechos de los que trabajan acallaremos las consignas de odio y los discursos antidemocráticos", concluyó.

En su paso por la India, el Presidente aprovechó para mantener diálogos informales con sus pares de Estados Unidos, Joe Biden, y de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva. También tuvo reuniones bilaterales con sus pares de la República de Corea, Yoon Suk Yeol; y de Emiratos Árabes Unidos, Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan; y con la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. (NA)