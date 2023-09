Todo lo que hay que saber para ir a votar

Este domingo 10 de septiembre, en toda la provincia de Santa Fe, se desarrollará la votación general para los siguientes cargos: Gobernador/a y vicegobernador, senadores/as departamentales, diputados/as provinciales, intendente/a municipal, concejales/as municipales y presidente/a de comunas.

El voto es obligatorio para los mayores de 18 y menores de 70 años. También podrán votar los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años que figuren en el padrón electoral y exhiban el documento habilitante, aunque para los menores de 18 años no es obligatorio.

Los documentos habilitantes para votar son la libreta de enrolamiento/libreta cívica, documento nacional de identidad (DNI) libreta verde, libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”, y el nuevo DNI tarjeta.

La votación provincial se realizará mediante el sistema de boleta única, en la que figurará un solo candidato por cada categoría. Participan aquellas listas que en las Paso superaron el umbral de 1,5 por ciento del padrón.



¿DONDE VOTO?

El lugar de votación se puede consultar en el siguiente link: https://www.santafe.gov.ar/elecciones2023/consultaPadronDefinitivo/

Igualmente, en cuanto a los lugares de votación, no sufrirán modificaciones con respecto a las anteriores elecciones, Las PASO provinciales y nacionales.



TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO

El sistema de transporte público de pasajeros se prestará de manera gratuita de 8:00 a 19:00 con el objetivo de que las y los ciudadanos tengan movilidad para poder asistir a los diversos lugares de votación.



PROHIBICIONES

El Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, establece una serie de prohibiciones para el día del desarrollo de los comicios.

Los comercios cuyos rubros se desempeñen durante las horas de los comicios tales como bares, confiterías, restaurantes, almacenes podrán permanecer abiertos con la expresa prohibición de vender bebidas alcohólicas desde las 20:00 del sábado 9 de septiembre hasta las 21:00 del domingo 10.

Además, está prohibida la realización de espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas, cines, teatros y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante el desarrollo de los comicios y hasta pasadas tres horas de ser clausurado el mismo.

Por otro lado, está prohibido el ingreso al box de votación exponiendo a la vista teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video, así como cualquier otro artefacto apto para la obtención o reproducción de imágenes, sea o no su finalidad específica o principal.