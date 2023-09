Los Pumas cayeron en un flojo debut ante Inglaterra

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La selección argentina de rugby, Los Pumas, no logró hacer pie, y pese a que tuvo un hombre de más durante gran parte del partido terminó perdiendo en su debut en el Mundial de Francia 2023 frente a Inglaterra por un amplio score de 27-10, que reflejó la precisión del conjunto británico y dejó expuesto un plan de juego argentino que en ningún momento funcionó.

Las acciones arrancaron muy parejas en el estadio Velodrome de Marsella y con sendas indisciplinas: a los tres minutos el ala Tom Curry cargó de manera ilegal contra el fullback argentino Juan Cruz Mallía y le terminó aplicando un golpe en la cara, que a pesar de ser involuntario le valió una expulsión que lo dejó afuera del encuentro.

Por el lado albiceleste unos minutos más tardes Santiago Carreras fue imprudente en una salida y al intentar tapar a George Ford lo terminó cargando ilegalmente lo que le hizo ver una tarjeta amarilla que lo dejó 10 minutos afuera de la cancha.

Durante los primeros 25 minutos reinó la paridad en el encuentro, pero a partir de ese momento comenzó el show de drops de George Ford, que acertó tres seguidos, para por el 12-3 parcial con el que Inglaterra se fue al descanso sobre Los Pumas.

El complemento arrancó con la misma tónica de partido que en la primera etapa: se jugaba duro con los forwards y ninguno de los dos equipos lograba destacarse en el juego desplegado, aunque Inglaterra se sintió más cómodo en ese trámite y siguió sumando puntos mediante el pie de George Ford.

El australiano Michael Cheika, que dirige a Los Pumas, armó un banco con mucha presencia de forwards y comenzó a realizar sustituciones en la primera, segunda y tercera línea, para ver si lograba emparejar un poco la sólida labor que venían teniendo los delanteros ingleses.

Los cambios no surtieron el efecto esperado y los británicos continuaron escapándose en el tanteador y mostrando un juego sólido aunque sin estridencias que les permitió dominar a Los Pumas.

Cuando faltaba un minuto el ingresado Rodrigo Bruni coronó una linda jugada argentina y apoyó un buen try que luego convirtió Santiago Carreras y estableció el 27-10 final en favor de Inglaterra.

Ahora para Los Pumas es tiempo de asimilar el golpe y empezar a pensar en el duelo que se viene frente a Samoa el viernes 22 en el Estadio Geoffroy-Guichard de la ciudad de Saint-Étienne. A partir de ahora el equipo nacional no tiene margen de error si pretende clasificar a la instancia de cuartos de final.

La síntesis del encuentro es la siguiente:

Inglaterra (27): 15- Freddy Steward, 14- Jonny May, 13- Joe Marchant, 12- Manu Tuilagi, 11- Elliot Daly, 10- George Ford y 9- Alex Mitchell; 8- Ben Earl, 7- Tom Curry, 6- Courtney Lawes (cap), 5- Ollie Chessum; 4- Maro Itoje; 3- Dan Cole, 2- Jamie George y 1- Ellis Genge. Entrenador: Steve Borthwick.

Argentina (10): 15- Juan Cruz Mallía; 14- Emiliano Boffelli, 13- Lucio Cinti, 12- Santiago Chocobares, 11- Mateo Carreras; 10- Santiago Carreras y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini, 4- Matías Alemanno; 3- Francisco Gómez Kodela, 2- Julián Montoya (cap) y 1- Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Puntos del primer tiempo: 4' penal de Emiliano Boffelli (A), 9' penal de George Ford (I), 27', 31' y 36' drops de George Ford (I). Resultado parcial: Inglaterra 12-3 Los Pumas.

Puntos del segundo tiempo: 5', 13', 18', 26' y 35' penales de George Ford (I), 39' try de Rodrigo Bruni convertido por Santiago Carreras (LA).

Incidencias: expulsado 3' PT Tom Cury (I) y amonestado 9' PT Santiago Carreras (A).

En Los Pumas ingresó el rafaelino Pedro Rubiolo.