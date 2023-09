Trágica determinación de dos agentes de policía

Con gran pesar se tuvo conocimiento que un funcionario policial tomó una trágica determinación en horas del mediodía del viernes, quitándose la vida con su arma reglamentaria en la ciudad de Frontera (Departamento Castellanos).

Se trató del oficial de Policía Carlos Alvarez de 38 años, y ocurrió en su domicilio particular en calle 13 al 1300 de esa localidad.

Las primeras investigaciones indican que se trató efectivamente de un disparo autoinfligido, publicó el portal Apropol, desconociéndose las causas de tan dura decisión.



EN RECONQUISTA

Por otra parte un hecho similar ocurrió en la ciudad de Reconquista, donde se quitó la vida un agente del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).

David Andrés Correa, de 35 años, fue encontrado sin vida en su casa de la calle San Martín al 1.200 de la ciudad cabecera del Departamento General Obligado, y el fiscal de turno, Nicolás Maglier, ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para su inhumación, tras escuchar los informes de los expertos en escena del crimen y del médico Martín Salinas, quien reportó muerte por asfixia por ahorcamiento. Todos convencidos de que no hubo delito. "Fue una autodeterminación", confirmó el fiscal del MPA.

La periodista Andrea Correa es quien encontró a su hermano ya fallecido y alertó a las autoridades. Fue al regresar al hogar que compartían, alrededor de las 2.00 de la madrugada de ayer sábado. David Correa tenía 35 años, era soltero y agente del Grupo de Operaciones Tácticas de la Policía de la Provincia de Santa Fe.



ACCIDENTES

DE TRÁNSITO

* En horas de la tarde del viernes, personal de Destacamento N° 9, fue comisionado por el 911, a calle Rio de Janeiro y Estrada por un accidente de tránsito. Arribados al sitio constataron que sólo formó parte del siniestro un motovehículo marca Honda Storm, el cual era conducido por una mujer de 36 años, quien se dirigía por calle Río de Janeiro y en intersección con calle Estrada, se le cruzó un perro, ocasionando su caída. Se comisionó a personal del 107, quien procedió al traslado de la misma al Hospital local, donde le diagnosticaron lesiones de carácter leves.

* Otro accidente de tránsito se registró en intersección de calles Pellegrini y Avanthay en horas de la tarde. Personal de Comando Radioeléctrico tomó conocimiento sobre este siniestro vial y una vez arribados al sitio corroboraron

que se trataba de una motocicleta Gilera Smash conducida por una mujer de 28 años y la otra parte una motocicleta Brava Nevada 110, guiada por un hombre de 28 años. A raíz de lo sucedido sólo hubo daños materiales.