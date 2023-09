Santa Fe elige gobernador, con Pullaro como favorito y Lewandowski corriendo de atrás

Los santafesinos concurrirán hoy a las urnas para votar gobernador y vice, con Maximiliano Pullaro, de Juntos por el Cambio, como gran favorito y el peronista Marcelo Lewandowski buscando dar la sorpresa, mientras que también se elegirán legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Luego de que el libertario Javier Milei fuera el candidato presidencial más votado en la provincia en las PASO nacionales el 13 de agosto (con el 35%, una cifra superior a lo que obtuvo a nivel nacional), ahora los santafesinos volverán a enfocarse en la situación provincial para elegir a las autoridades locales.

Con un padrón de 2.840.878 de ciudadanos, entre ellas se cuentan 79.309 jóvenes de 16 y 17 años, que pueden sufragar por primera vez tras la implementación del voto joven a partir de una resolución del Tribunal Electoral, los santafesinos también elegirán la nueva composición de la Legislatura bicameral, con 19 bancas de senadores departamentales y 50 de diputados, intendentes de 46 ciudades, entre ellas Rafaela y Sunchales, 217 concejales y más de 1.600 miembros de comunas. Habrá en toda la provincia 8.398 mesas, repartidas en 1.141 locales de votación en tanto que más de 5.700 efectivos de seguridad custodiarán los centros de votación y los de recepción de los datos del escrutinio.

En las PASO provinciales de julio pasado, Juntos por el Cambio (que aquí se denomina Unidos para Cambiar Santa Fe e incluye al socialismo pero no a la Coalición Cívica) arrasó ya que obtuvo el 63% de los votos en la sumatoria de sus tres precandidatos a gobernador, encabezados por Pullaro quien se impuso en la interna sobre la senadora Carolina Losada y la ex intendenta e Rosario Mónica Fein.

Con esta ventaja, el dirigente radical y ex ministro de Seguridad provincial es el máximo candidato a suceder al peronista Omar Perotti, el rafaelino que asumió en 2019, y en caso de lograrlo será el primer mandatario radical de Santa Fe desde 1963.

Por su parte, el senador nacional y ex periodista deportivo Lewandowski corre desde bastante de atrás, ya que en la sumatoria de sus votos con lo de los otros tres de Juntos Avanzamos (denominación local de Unión por la Patria) que compitieron en las PASO obtuvieron entre todos un 27,9%, muy lejos de la cifra de JxC.

La floja performance del peronismo santafesino en las PASO de julio pasado llevó más ruido a la interna partidaria, ya que Lewandowski y Perotti casi no compartieron actos de campaña, con el mandatario saliente haciendo actividades proselitistas por su lado, ya que comparte lista con el candidato a gobernador pero yendo como primer candidato a diputado provincial.

Los otros dos postulantes a gobernador que competirán, pero sin chances reales de acceder a la Casa Gris (sede del gobierno santafesino), son Carla Deiana (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Edelvino Bodoira (Viva la Libertad), este último de un espacio libertario que no cuenta con el padrinazgo de Milei.

Con cierta apatía en el electorado, la campaña de los candidatos estuvo centrada en propuestas en torno a la seguridad, ya que los hechos de violencia, sobre todo en Rosario, por el accionar de bandas ligadas al narcotráfico, son una de las principales preocupaciones de los santafesinos.

Santa Fe es el tercer distrito del país (significa el 7,9% el padrón nacional) y por primera vez desde el regreso de la democracia vería interrumpido el dominio que ostentaron el peronismo y el socialismo.

Además de gobernador y vice, se elegirán 50 diputados provinciales, 19 senadores departamentales, intendentes en 46 localidades (Rosario es una de ellas), 217 concejales para 60 municipios y autoridades en 305 comunas.

El sistema de votación será con boleta única de papel, separadas en cinco, con distintos colores según la categoría: verde para gobernador; roja para intendente; amarilla para concejales; naranja para diputados y celeste para senadores.

El elector recibe la boleta única de parte de las autoridades de mesa y un bolígrafo para utilizar en el cuarto oscuro. Con este sistema, a cada opción electoral le corresponde un casillero, por lo que la elección se realiza tildando una sola opción de la boleta. Si marca dos veces, el voto será nulo y, en el caso de que no haya marcas, se considerará como voto en blanco.