JXC mira con desconfianza la cercanía de Macri a Milei

Por Mayra García



Una victoria de Javier Milei en las presidenciales podría ser una sentencia de muerte para la alianza Juntos por el Cambio, que quedó herida con el resultado de las PASO y ya venía tambaleante con las serias internas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

Un escenario político en el que La Libertad Avanza llegue a la Casa Rosada es analizado por algunos referentes de Juntos por el Cambio como una puerta a la ruptura del frente, especialmente por las sospechas y desconfianza que genera la cercanía del ex presidente Mauricio Macri con Milei.

Macri fue, de hecho, el único dirigente de peso que la noche del 13 de agosto levantó el teléfono para felicitar al libertario.

Según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes del frente opositor, el fantasma del quiebre sobrevuela a partir de la idea - posible- de que los dirigentes del macrismo más duro puedan participar de un eventual gobierno de Milei o interactuar con sus bloques en el Congreso.

Esa situación podría ser catastrófica para el acuerdo con los radicales y la Coalición Cívica, que no tienen intenciones de acercarse al líder de LLA y habían puesto en un documento de la Mesa Nacional de JxC la condición de no sumar a Milei al espacio.

Consultada sobre el armado gubernamental del libertario, una fuente muy cercana al candidato presidencial no descartó sumar a referentes del macrismo. "Si consideramos que algún cuadro político es valioso y que podría trabajar con nosotros, no importa con quién haya estado anteriormente o con quién esté vinculado", sentenciaron en el entorno de Milei en diálogo con esta agencia, dando rienda suelta a los temores de JxC.

Dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires aseguran por lo bajo que les consta que algunos macristas de paladar negro están coqueteando con los libertarios pensando en asumir algún cargo en una eventual victoria de Milei este año.

Más allá del fastidio que la actitud de Macri y sus allegados genera en el resto de Juntos por el Cambio, todos admiten que las PASO lo dejaron bien parado al ex presidente. Primero porque su primo, Jorge Macri, ganó las primarias porteñas y sorteó los escollos que le puso el larrestismo para emparejar la cancha para el lado del senador radical Martín Lousteau. Segundo porque perdieron Rodríguez Larreta y Diego Santilli, los que habían impulsado la idea de "matar al padre" y no lo lograron.

A la discusión sobre la cercanía de Macri a Milei también se sumó esta semana el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. "Macri es Milei", subrayó el líder del Frente Renovador en declaraciones el jueves por la noche a la TV Pública, sumando a la teoría que barajan en Juntos por el Cambio.



RODRÍGUEZ LARRETA

YA PIENSA EN 2025

La derrota de las PASO y la finalización de su segundo mandato en la Ciudad pondrá a Rodríguez Larreta en el llano a partir del 11 de diciembre. La idea es regresar a la competencia electoral en 2025, con un cargo legislativo en el distrito porteño.

Mientras tanto, el plan del jefe de Gobierno es abrir una fundación, una usina de pensamiento político, junto al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y otros dirigentes cercanos como Fernando Straface. Esa será su forma de mantenerse activo durante los próximos dos años, entendiendo que muchos de sus funcionarios saldrán eyectados de la administración porteña si gana Jorge Macri, siendo Miguel el primero de esa lista.

El entorno de Rodríguez Larreta también se prepara ya para avanzar en una "transición ordenada" desde el 22 de octubre por la noche.