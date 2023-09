Con todo el PJ, Massa arrancó su campaña rumbo a las generales

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró ayer que trabajará para "defender la patria con uñas y dientes de cualquier intento de destruir la integridad nacional", al relanzar su campaña desde San Miguel de Tucumán.

El acto se llevó a cabo con la presencia de 13 gobernadores provinciales (doce del PJ y el misioneros del Frente Renovador de la Concordia), las autoridades de la CGT y la CTA de los Trabajadores, y el titular del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, que no se mostraba en público en un acto político desde las PASO del 13 de agosto.

"Quiero venir a comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina", afirmó Massa en su discurso, en el que también expresó: "Vamos a defender la patria con uñas y dientes ante cualquier intento de destruir la integridad nacional".

En un encendido mensaje, Massa lanzó duras críticas a las opciones opositoras y afirmó que Patricia Bullrich y Javier Milei "no tienen ni idea de qué hacer con el país que viene". Al respecto, Massa sostuvo que Unión por la Patria va "a defender el sistema de jubilación público porque nada es más importante que cada generación que trabaja ayude, en un pacto de unidad social, a la generación que se retira del mercado de trabajo".

"Esa idea de que cada uno se la arregle es la idea del Sálvese quién pueda . No creemos en eso: construimos y soñamos con un país en el que entre todos y juntos tenemos que salvarnos y hacernos crecer. Ese es el sueño de movilidad social ascendente", recalcó el candidato oficialista.

"Voy a ser el presidente de los trabajadores en Argentina; voy a ser el presidente que le devuelva el poder de compra que han perdido en el salario", resaltó el titular del Palacio de Hacienda, que logró reunir a los principales referentes del Partido Justicialista en Tucumán.



SOBRE EL FALLO CONTRA

LA ARGENTINA POR YPF

Massa cuestionó el fallo contra la Argentina por la estatización de YPF y afirmó que "viola y vulnera la soberanía" de la Argentina. Luego de que este viernes se conociera un fallo que podría obligar al país a pagar 16.000 millones de dólares, Massa se refirió a la cuestión durante el relanzamiento de su campaña presidencial en San Miguel de Tucumán.

"Es un fallo en primera instancia que viola y vulnera el principio de soberanía de la Argentina. Porque es una controversia de accionistas argentinos de llevarla a Estados Unidos. Eso, alguno creyendo que por ahí puede lastimar al gobierno, lo festeja. Pero lo que está haciendo en realidad es renunciar a la soberanía de nuestra patria", resaltó el ministro de Economía.

En ese marco, también lanzó una crítica contra los candidatos de la oposición: "Un día quieren entregar nuestra moneda, otro día quieren entregar nuestra justicia. ¿Qué más quieren entregar con tal de ver si le pueden ganar al campo nacional y popular? Me parece que es absurdo". "Chau. Vamos a ganar", aseguró Massa al finalizar su discurso ante gobernadores, funcionarios y gremialistas.

Del encuentro participaron los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, de Formosa; Raúl Jalil, de Catamarca; Ricardo Quintela, de La Rioja; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Sergio Ziliotto de La Pampa; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz, de Salta; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Jorge Capitanich, de Chaco; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis, y Sergio Uñac de San Juan.

Los mandatarios provinciales serán clave en la estrategia de cara al 22 de octubre, ya que al tener elecciones desdobladas a la mayoría se los acusó de no haber trabajado lo suficiente por la campaña nacional, ya que habían sacado más porcentaje de votos en los comicios locales.

A Tucumán también viajaron los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano, además de los dirigentes sindicales Andrés Rodríguez (UPCN), Roberto Baradel (SUTEBA) y Gerardo Martínez (UOCRA). Estuvieron, además, los ministros Eduardo "Wado" De Pedro, Jorge Taiana, Matías Lammens, Jaime Perczyk, Raquel Olmos y Victoria Tolosa Paz, varios de ellos candidatos. (NA)