Claves del documento de AEA

La Argentina tuvo un desarrollo "insuficiente", que derivó en la duplicación de los índices de pobreza entre la década del '80 y la actualidad hasta llegar al 40%, por lo que es necesario libertar las fuerzas del sector privado para incrementar las exportaciones y ganar nuevos mercados, y respetar las instituciones de la República. Esas sin algunas de las claves del documento difundido por la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

En el documento, que entre otros firman Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena), Federico Braun (La Anónima) y Luis Perez Companc (Perez Companc), los empresarios buscan llegar con su mensaje a los principales candidatos que buscan la Presidencia.

Criticaron el "deterioro" del debate legislativo por el clima generado por la grieta y cuestionaron las embestidas contra el Poder Judicial, más específicamente contra la Corte Suprema, hoy bajo ataque del kirchnerismo. Hablaron además de una "degradación" de la seguridad en el país, y reclamaron un Estado profesional y autónomo.

"Es también fundamental el rol que desempeña el Poder Judicial, y en particular, la Corte Suprema de Justicia. Este es garante de los derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitución Nacional. Es preciso recuperar la atmósfera de convivencia y respeto hacia la administración de Justicia y en particular hacia la Corte Suprema", precisaron. No es un dato menor en una semana en la que esos jueces echaron a la jueza Ana María Figueroa, cercana a Cristina Kirchner.

"La inflación ha vuelto a alcanzar niveles de extrema gravedad", advirtieron, y reclamaron una macroeconomía estable y previsible, en base a políticas fiscales y monetarias consistentes, y un equilibrio de las cuentas públicas.

Criticaron la emisión "espuria" en el Banco Central (BCRA) y pidieron evitar el endeudamiento "excesivo". Alertaron por la "injerencia" de los gobiernos en la toma de decisión de las empresas privadas, sobre la "elevadísima" presión tributaria en la Argentina y exigieron el reconocimiento de la "legitimidad" de la rentabilidad empresaria. Calificaron de "ineficaces" los controles de precios, cuestionaron las trabas al comercio y los tipos de cambio múltiples, y aconsejaron una reforma laboral.

A eso sumaron un reclamo por la eliminación de los impuestos a las exportaciones (retenciones), más apertura comercial, pero "con resultados equilibrados", y "rentabilidad razonable" para las empresas de servicios públicos en el marco de reglas claras y estables en el tiempo que estimulen la inversión, el motor del crecimiento. Hubo además un capítulo para la educación: exigieron cumplir con los días de clases en los colegios y formar a los docentes. Todo enmarcado en una "amistad cívica" que –escribieron– debe primar por sobre la "dialéctica hostil". (NA)