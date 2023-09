Grandes compañías enviaron un mensaje a los candidatos: "Sin empresas no hay país"

"El sector privado es clave para el desarrollo, porque sin empresas no hay país", fue el mensaje que las grandes compañías enroladas en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hicieron llegar ayer a los candidatos presidenciales con vistas a las elecciones del 22 de octubre próximo. Además, lanzaron una dura crítica al gobierno y criticaron los controles de precios, al quejarse de que "desde hace largos años convivimos con el flagelo de la alta inflación, con déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas como son los controles de precios, o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior; por solo nombrar algunas anomalías".

Además, desde la AEA dijeron que es "fundamental garantizar la previsibilidad y estabilidad en las reglas del juego. Respetar, además, el marco en el que operan las empresas privadas y buscar generar condiciones favorables para su desarrollo. La injerencia del Estado en el ámbito propio de la actividad privada ha dado siempre el mismo resultado negativo: menor competitividad y retracción de las inversiones. Las consecuencias para la Argentina de este tipo de prácticas han sido el estancamiento económico y el deterioro social, impactando especialmente en los sectores más desfavorecidos".

"El desarrollo económico y social de la Argentina depende de que puedan movilizarse plenamente las potencialidades y energías del sector privado", indicaron en un documento. Allí destacan las principales "condiciones necesarias para movilizar las vastas capacidades productivas del sector privado argentino, y hacer posible así un desarrollo económico y social sustentable". "Son las empresas las que, a pesar de los altibajos de la economía, han invertido en el país durante décadas", señalan.

Asimismo, sostienen que "son las empresas las principales generadoras de empleo para los argentinos. Son las empresas las que producen bienes y servicios que abastecen el mercado interno y exportan al resto del mundo, generando divisas para el país. Son las empresas las que, junto con los ciudadanos, con sus impuestos, sostienen el funcionamiento del Estado. Sin empresas no hay país".

"A cuatro décadas de la recuperación de la democracia y en un año en el que se celebran elecciones de autoridades políticas que dirigirán los destinos del país, reiteramos nuestro compromiso con la Argentina y con su desarrollo económico y social", señalaron.

En un extenso documento, los empresarios advirtieron que "el desarrollo económico y social de la Argentina depende de que puedan movilizarse plenamente las potencialidades y energías del sector privado". "Son las empresas las que pueden aprovechar las oportunidades para crecer que existen en nuestro país. Las que, a pesar de los altibajos de la economía, han invertido en el país durante décadas. Las principales generadoras de empleo para los argentinos. Son las que producen bienes y servicios que abastecen el mercado interno y exportan al resto del mundo, generando divisas para el país. Son las que, junto con los ciudadanos, sostienen a través de impuestos el funcionamiento del Estado. Sin empresas no hay país", enfatizaron.

Subrayaron además la "extraordinaria relevancia del principio constitucional de la división de poderes, de contar con una Justicia independiente, así como de garantizar la libertad de expresión". "Para que Argentina crezca es imprescindible generar las condiciones que estimulen la inversión por parte del sector privado, lo que significa entre otras cosas que se reconozca la rentabilidad como un elemento central de la actividad empresaria", señalaron.

Consideraron "vital asegurar la libertad de precios, ya que las intervenciones gubernamentales sobre ellos generan desincentivos a la inversión y a la acción empresaria". "La Argentina necesita generar más puestos de trabajo formales.

Para ello es necesario que surjan nuevas empresas y se expandan las existentes. Contribuirá a ese fin una actualización de las normas laborales (que debe hacerse en diálogo con los diversos actores sociales)", indicaron.

También pidieron avanzar en "facilitar una articulación adecuada entre el sistema educativo y el mundo laboral. Una educación de calidad para todos representa el mejor instrumento para reducir la desigualdad social y, constituye un factor clave para dotar a los argentinos de las competencias que demandan las empresas en un mundo en permanente cambio tecnológico".

Destacaron también la "necesidad de un profundo diálogo entre la dirigencia política, la dirigencia social y los empresarios. Ello contribuirá a generar las condiciones para que puedan movilizarse plenamente las energías y potencialidades del sector privado. Solo así avanzaremos hacia un desarrollo económico-social sostenido y sustentable, y contribuiremos a reducir la pobreza". (NA)