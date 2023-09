Atlético y una goleada que ilusiona

El Atlético de Rafaela versión 2023 continúa de racha, ratificando que está atravesando su mejor momento en el año, y agiganta su ilusión. Ayer, el conjunto de Ezequiel Medrán tal vez regaló el primer tiempo frente al peor equipo de la zona y de la divisional, donde se encontró en desventaja por un error propio, pero cuando se animó y apretó el acelerador, no dejó dudas y se trajo de Campana una de las mejores victorias de visitante en mucho tiempo, al derrotar al casi descendido Villa Dálmine por 4 a 1 en el adelanto de la fecha 29 de la Zona B de la Primera Nacional. Así, la Crema llegó a 8 jornadas sin derrotas, con 5 victorias y 3 empates, 4 de ellas lejos del Monumental, siendo también la mejor racha de Medrán desde que se hizo cargo del equipo, nuevamente demostró porqué es uno de los mejores elencos de visitante, realizando una campaña histórica y de ascenso, y se afirma bien arriba en la Zona B, en el cuarto lugar. Y de yapa, dio un paso decisivo a la clasificación al Reducido y a la Copa Argentina 2024.

No había pasado casi nada en la primera parte del partido, dentro un trámite parejo y disputado, hasta que un error de Peano, que siempre responde de buena manera y es uno de los pilares del equipo, le posibilitó a Renso Pérez abrir el marcador para el elenco local. Un pelotazo de frente que parecía no tener riesgo complicó al portero albiceleste, que no pudo retener en la primera acción dentro del área chica, y atento para empujarla estuvo el ex volante de Atlético para poner arriba al Violeta casi de manera sorpresiva y sin proponérselo.

En ese lapso, a la visita le costó manejar el balón y llegar con peligro al área local. Pero tras el simbronazo, empezó a aparecer el juego colectivo del elenco rafaelino y de a poco se fueron enchufando las individualidades, como Laméndola y Valdivia. Hasta que a 4' del entretiempo, una buena escalada por izquierda de Risso Patrón terminó en un buen centro al segundo palo para el ex volante de Atlético Tucumán, que la bajó con clase y de media vuelta sentenció a Ketnicki para poner las cosas como al principio justo en un momento clave del partido.

El cierre de los primeros 45' le vino bien a Medrán para ajustar algunos detalles. Y valla que la charla fue determinante, porque en el complemento, la Crema salió decidido a dar vuelta el resultado, obligado por las circunstancias. Y en 18 segundos, apenas sacó del medio, los rafaelinos llegaron al segundo. Valdivia encabezó el ataque y a siguió Laméndola, que de taco asistió a Bieler, que con un remate de media distancia y a colocar el goleador puso rápidamente el 2 a 1.

A partir de allí, fue todo de Atlético, que empezó a manejar la pelota y a generar más chances claras de gol con Valdivia y Bieler. Tras cartón, Peano se redimió y evitó el empate del local con una gran reacción. Pasaban los minutos y los de Medrán no podían liquidar la historia. Vinieron los cambios, las piernas frescas y desde el banco llegó la resolución del juego. Ya con todo el local jugado en ataque, aparecieron los espacios de contra y con dos avances letales, Funez, por duplicado, decoró la goleada. Primero tras una habilitación de Albertengo, quién en primer lugar no pudo con el "1" local, y luego tras una gran corrida de Portillo, en donde la tuvo que empujar en ambas acciones. Atlético lo ganó de punta a punto, jugando un gran segundo tiempo, como en Mar del Plata, volvió a golear y a gustar después de mucho tiempo y agiganta su ilusión con pelar uno de los ascensos a la Liga Profesional. Ahora ha ratificar este buen presente el próximo domingo, desde las 18:30 en el Monumental, donde está costando ganar, ante el Deportivo Maipú de Mendoza, uno de los mejores del grupo.