“Cada vez más familias sufrimos el encierro de un ser querido inocente”

En la jornada de la víspera, en varias provincias argentinas se llevó a cabo una marcha contra las falsas denuncias, en celebración del Día Internacional que pone en agenda y visualiza esta problemática.

Rafaela no fue la excepción, ya que integrantes del grupo Verdad y Justicia Rafaela liderado por las locales Alicia Riberi y Melisa Girardotti, se reunieron en la vereda de los Tribunales -sobre calle Alvear-, a partir de las 17.00.

El objetivo fue acompañar el reclamo nacional y poner sobre la mesa el respeto a nuestro principio constitucional que vela por el principio de inocencia de cualquier ciudadano.

Se recuerda una vez más que Alicia Riberi es la madre, y Melisa Girardotti, la esposa, de Emanuel S., quien se encuentra detenido con prisión preventiva desde hace 2 años y 6 meses, por una prórroga extraordinaria, en una causa en la cual es acusado de un presunto abuso sexual, cosa que sus familiares, principalmente su madre y esposa niegan rotundamente, afirmando hasta el día de hoy que se trata de una falsa denuncia de unos familiares y que Emanuel S. es totalmente inocente, denunciando asimismo que en su proceso hasta el día de hoy, el imputado no pudo ampararse en las garantías constitucionales relacionadas al principio de inocencia del que goza cualquier ciudadano.

A tal punto llegó el reclamo, que en la jornada del viernes, tanto Riberi como Girardotti, se encadenaron en un árbol ubicado en la vereda frente al edificio de los Tribunales sobre calle Alvear de nuestra ciudad.

El encadenamiento del viernes no fue casual. La acción estuvo directamente relacionada a lo que sucedía puertas adentro de Tribunales, donde se llevaba adelante la segunda audiencia de recusación del juez de Cámara, Matías Drivet, en el marco de esta investigación penal preparatoria que se encuentra en proceso. El resultado de esta segunda recusación se sabrá en los plazos legales usuales.

En esa oportunidad tanto Alicia Riberi como Melisa Girardotti expresaron que el hecho de encadenarse un día entero frente a Tribunales, fue "para mostrarle a la Justicia lo que están haciendo con nosotras. O sea, el daño que provoca que [jueces] hagan mal su trabajo, como funcionarios públicos", dijeron.



PETITORIO

Es así que a partir de las 17.00 de la víspera en la vereda del palacio de Justicia, Melisa Girardotti, la esposa de Emanuel S., fue la encargada de leer públicamente un petitorio dirigido a los jueces penales que entienden o entendieron en esta causa que la afecta.

El escrito expresaba textualmente lo que se reproduce a continuación.



“¿Para qué vinimos hoy acá? Vinimos a sumarnos a tantas provincias y localidades del país y como si esto fuera poco, del mundo entero. En todo el mundo hoy decimos: ¡Basta a las falsas denuncias! Falsas denuncias que destruyen familias enteras, que han terminado literalmente con la vida de madres, padres y lo que es muy lamentable: hay niños sin sus padres que se crían sin ese soporte afectivo fundamental.

“En Rafaela específicamente vinimos a velar el principio de inocencia de nuestra Constitución, ya que el Poder Judicial parece haber olvidado que tenemos una Constitución y omite el artículo 18 en el que se expresa claramente que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Han fabricado un artículo nuevo por su cuenta: toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Como si esto fuera poco tampoco se aplica el «in dubio pro reo», es decir que ante la duda se falla a favor del imputado.

“¿Qué pasa en la justicia? -preguntó Girardotti-. Falla sin imparcialidad y con una ideología de género que no admite discusión.

“Somos cada vez más familias que sufrimos por el encierro de un ser querido inocente, algunos no toleran el encierro o la posibilidad de ser encerrados y se suicidan y eso es más doloroso aún. Madres, padres que quedan en el camino, por la intensidad del dolor. Desde todo punto de vista que lo que observamos es terrible: encerrar inocentes destruye no sólo a familias, sino a una sociedad que está tratando de resurgir de tantos problemas.

“En este sencillo acto, traemos los nombres de nuestros seres queridos y una vela. ¿Por qué una vela? Porque venimos a velar el principio de inocencia, ausente en cada caso, en cada audiencia. Nuestros familiares no tienen que demostrar que son inocentes, la justicia debe investigar y demostrar que son culpables. Un relato no basta. Un juez, un fiscal, un perito ideologizado destruye, lastima a un montón de gente y lo que es peor, a niños inocentes. Pareciera que lo que menos les importa es la inocencia y el dolor de tantos hijos de padres ausentes por una injusticia de la justicia.

“Queremos una justicia genuina que deje de destruirnos, que busque construir una sociedad más sana y más justa. No queremos más niños que lloran, familias que van perdiendo integrantes por el dolor.

“El odio ha devastado a la humanidad, construyamos con amor un futuro distinto, exigiendo lo que toda persona de bien merece, el derecho a ser libre y a que se le respete el debido proceso y se lo juzgue sin ideologías.

“Un juez, un fiscal, un perito ideologizados no deben participar en procesos de género. Le hacen daño a la justicia y a muchas familias. Seguiremos esta lucha sin desfallecer hasta que se haga justicia y aunque quisieran callarnos no lo van a lograr”, concluyó el mensaje de la esposa de un detenido preventivamente en Rafaela desde hace dos años y medio sin un juicio justo hasta el momento.