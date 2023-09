Massa aún no entendió

En nuestro sistema democrático que tanto nos costó conseguir, las elecciones son el momento en que el pueblo se expresa, no solo al elegir candidatos, sino también donde los candidatos deben observar hacia dónde van esos votos. Es decir, que propone cada candidato y si ellos son votados es que son elegidas sus propuestas y los que son menos receptores de sufragios es porque sus propuestas son menos valoradas. En las elecciones PASO, resultó ganadora la opción más disruptiva y en segundo lugar, aquella que grita cambio, por lo que podemos deducir que más del 60% de los votantes eligieron cambiar las actuales políticas económicas. Es lógico, ya que dichas políticas llevaron al país a tener una moneda devaluada, inflación desbordante, escasez de reservas en el BCRA y lo más doloroso, pobreza record.

Si analizamos las medidas tomadas por el actual ministro de economía y candidato también por la coalición gobernante, podemos decir que Massa no entendió el mensaje de las urnas. La gente pidió menos gasto público, y esté le devuelve medidas que lo aumentan como el pago de un bono a los empleados públicos nacionales. El votante pide menor inflación y le entregan una devaluación que va a precios, piden derogar la ley de alquileres y entregan una reforma de la actual que lo único que cambia es la periodicidad del ajuste. Se votó por austeridad y se le entrega un “plan platita” para los empleados privados que deben pagar los empleadores, que redunda en menos empleo futuro, más regulaciones y engorros al liquidar, sumado a inconvenientes económicos por la impredecibilidad del nuevo costo. Se eligieron las propuestas que buscan retirar los insoportables controles del Estado y se mejoran los trámites SISA para importar, pero te traban desde AFIP. El ministro no supo leer el mensaje de las urnas.

Mientras tanto, para mantener la buena salud financiera debemos pensar en nuestro negocio, tener siempre la mercadería, insumos y materias primas disponibles, estar atentos a la lista de precios del proveedor, nuestra actividad tiene que estar siempre activa. Esto es porque no podemos esperar a que cambie el gobierno para comerciar, producir o crecer. Se nos va la vida en ese tiempo. Si tengo un comercio de ropa, obviamente ya tengo que estar pensando en llenar las góndolas de la vestimenta de temporada cálida que se viene. Si poseemos una despensa, debemos tener la mercadería necesaria y si aparece un nuevo producto, debe estar en mi tienda, donde la demanda ya concurre por otros productos, si amplio la oferta, comerciaré más. Si soy prestador de servicios, no pueden faltarme los insumos necesarios para trabajar, el detergente en el lavadero, los tornillos del carpintero o la nueva máquina que está en oferta y me ahorrará tiempo y me permitirá atender a más clientes. Muchas cosas son ahora y no deben esperar, lo superfluo lo dejamos para los tiempos de bonanza, lo productivo nunca debe postergarse, porque es nuestra fuente de ingresos y la razón de los negocios.

Repetimos algo que no queremos que quede escondido entre muchas palabras, siempre debemos estar mirando la lista de precios del proveedor, en tiempos de inflación constante y espiralizada, debemos tener los precios de reposición actualizados, para no perder capital de trabajo, es decir, no poder reponer mercadería e insumos luego de producida la venta y el posterior cobro, que muchas veces es posdatado, con los costos financieros que implican trabajar con tasas de interés de tres dígitos anuales. Pero, si me pasé remarcando, seguramente se paran las ventas de este producto o servicio, entonces simplemente bajo el precio para que circule la mercadería, de nada sirve que esté juntando tierra en la góndola.

Quien no entiende el destino de los votos, no entiende la voluntad popular y perderá las elecciones, todavía está a tiempo de dar un golpe de timón que beneficiará a toda Argentina. De todas maneras, vendrán buenos tiempos al país, que pide un cambio, y que independientemente de quien sea el ganador de la justa electoral, si sabe leer el voto de los ciudadanos, girará hacia políticas que nos permitan crecer con menos regulaciones e intromisiones del Estado.



