The Rolling Stones presentó "Angry", el nuevo single de su próximo álbum

Por Martín Sassone



BUENOS AIRES, 10 (NA). - The Rolling Stones, la banda más icónica de la historia del rock, regresó con fuerza después de 18 años sin lanzar un disco con material original: acaban de presentar en Londres Angry, el primer sencillo de su vigésimo sexto álbum de estudio, titulado Hackney Diamonds, el primero tras la muerte del baterista Charlie Watts.

El último álbum de estudio, Blue & Lonesome (2015) fue un tributo a los grandes maestros del blues en el que los Stones versionaron grandes clásicos del género. A Bigger Bang, de 2005, fue el último en el que habían registrado canciones propias.

La presentación del nuevo tema tuvo lugar en el Hackney Empire Theater, en el vibrante barrio londinense de Hackney, que inspiró el nombre del álbum. El evento fue conducido por el versátil presentador de tevé Jimmy Fallon y contó con la presencia de medios de comunicación de todo el mundo.

Aunque la presentación ocurrió en Londres, los Rolling Stones no quisieron que sus fans de todo el mundo se perdieran el momento y ofrecieron una transmisión en vivo a través de YouTube. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood compartieron detalles sobre el nuevo álbum y su primer sencillo, Angry.

El tema de la rabia fue una inspiración clave durante el proceso de creación de Hackney Diamonds. Inicialmente, la idea era que cada canción reflejara la ira, pero finalmente evolucionó hacia un enfoque más ecléctico, explorando una variedad de estilos musicales.

El videoclip de Angry cuenta con la destacada actuación de Sydney Sweeney, conocida por su papel en la exitosa serie de HBO Euphoria. Sweeney expresó su entusiasmo por formar parte de este proyecto y reveló que no sabía que sería el primer adelanto del álbum.

Mick Jagger compartió detalles sobre la producción del álbum, destacando que se realizó de manera rápida durante las pasadas Navidades. La banda seleccionó 12 de los 23 temas que habían grabado, finalizando la producción en enero y la mezcla en febrero.

El álbum fue grabado en Henson Recording Studios en Los Ángeles; Metropolis Studios en Londres; Sanctuary Studios en Nassau, Bahamas; Electric Lady Studios en Nueva York; y The Hit Factory/Jamano Studios en Nueva York.

La ausencia de Charlie Watts, el fallecido baterista de la banda, se hizo sentir en este nuevo trabajo. Keith Richards recordó a Watts con cariño y reveló que dos de las canciones incluidas en el álbum fueron escritas por él en 2019. Aunque la banda extraña a Watts, su legado sigue influyendo en su música y los mantiene fieles a su esencia.

El lanzamiento de Hackney Diamonds está programado para el 20 de octubre, los fans de los Rolling Stones pueden esperar con anticipación el regreso de esta icónica banda del rock británico.