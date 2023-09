La reina de los almuerzos regresará a la televisión

Por Natalí Harari



BUENOS AIRES, 10 (NA). - Ningún gerente de programación ni mucho menos un periodista, tampoco fue primicia en alguna red social, fue la mismísima Mirtha Legrand la encargada de anunciar su regreso a la televisión y no lo hizo desde el sillón de su casa en pantuflas, claro que no. Ella estaba peinada, maquillada y vestida de gala presenciando un desfile cuando un cronista se le acercó y la diva contó que sigue teniendo ganas de trabajar, de estar al frente de su programa y que va a firmar su contrato para que la vuelta sea por eltrece: “Estoy contenta. Se arregló finalmente. Que voy a América, que voy a Telefe, que voy a eltrece... y finalmente es eltrece. Estoy muy cómoda ahí, muy feliz”.

Sabe más que nadie cómo llamar la atención con sus declaraciones, entonces también reveló que entrará en competencia directa, nada más y nada menos, que con su hija Marcela Tinayre, que hará Polémica en el Bar los sábados por la noche y los domingos al mediodía. Pero claro, no termina ahí, la familia Real de la televisión argentina será noticia no sólo cuando compitan Mirtha y Marcela los sábados, sino que los domingos los almuerzos los hará Juana Viale, la tercera generación del clan más estelar que tenemos en el país.

Mirtha Legrand tiene 96 años y desde 2018 forma parte del récord Guiness al convertirse en la presentadora televisiva con más edad de todo el mundo y con su programa, "Almorzando con Mirtha Legrand", con medio siglo al aire. Luego de recibir esa mención, así como también un Martín Fierro a la Trayectoria, la pandemia la mantuvo recluida por el peligro que implicaba un contagio a su edad. Pero lejos de bajar los brazos, Mirtha volvió y con más ganas que nunca. Ya no dice "este es mi último año" al despedir la temporada, por el contrario, busca la manera de continuar y entiende que su nieto, Nacho Viale, es quien más cuidará sus intereses para que su regreso sea a su medida y como ella lo desea.

Mirtha es una diva que se reinventa todos los años, que se arregla para su público, se informa, genera noticias con sus preguntas y deja sucesos televisivos que quedan para la historia. Solo por mencionar algunos de estos últimos meses: fue la única famosa argentina en ser saludada especialmente por Luis Miguel en pleno show. Quiere trabajar y como famosos y políticos desean estar en su mesa, sin saberlo fue la "celestina" en el romance del año entre Javier Milei y Fátima Florez.



El paso de los años en la TV

Mirtha Legrand comenzó su carrera como actriz, pero en 1968 se animó al desafío que le propuso Alejandro Romay para iniciar sus almuerzos por Canal 9, donde continuó hasta 1973, para luego seguir con su ciclo en Canal 13 hasta 1980.

En 1982, Mirtha pasó a ATC y estuvo unos años sin salir al aire hasta que pudo regresar en 1990 haciendo una sola temporada más en la emisora del Estado. Volvió a Canal 9, entre los años 1991 y 1998 y probó en 1999 y 2000 en América.

Siempre sus entrevistas generaron interés por sus preguntas punzantes que, en más de una vez, llevaron a que algún famoso o político se quejara o temiera volver a aparecer y no saber cómo responderle. Admirada por sus colegas, es muy amiga de Susana Giménez, otra de las divas del país.

El año 2001, el programa lo hizo en Canal 7 y después le dio otra oportunidad a América, desde 2003 hasta 2013. Desde 2014 volvió a la pantalla de eltrece y también le tocó estar un tiempo fuera de la pantalla. Pero en 2019 y 2020 encontró en su nieta Juana Viale a la reemplazante perfecta para llevar adelante el mítico programa.

Este año las negociaciones tardaron mucho y el regreso se dará recién a fines de septiembre, después de una disputa entre los tres canales más importantes: eltrece, Telefe y América. Pero la conductora encontró la manera de volver y hay algo que está claro: la reina máxima de la TV no está dispuesta a ceder su trono.