El dólar blue extendió la racha bajista en el cierre de la semana

El dólar blue cerró la semana en baja a $708 en la punta vendedora y el Banco Central aprovechó el descenso para adquirir divisas a un ritmo superior al de los días previos. En tanto, los tipos de cambio financieros operaron dispares en la plaza.

La divisa paralela acumula una caída de $87 desde su récord histórico intradiario del 16 de agosto, cuando marcó $795, y quedó cerca de alcanzar la mayor caída semanal en once meses, ya que en la primera semana de octubre del año anterior cayó 3,8% y hoy registró una pérdida de 3,4%.

En una rueda de alta volatilidad la moneda norteamericana inició las operaciones con una baja de $10, que profundizó tras caer $5 más, y recuperó tres pesos en el final de la jornada. El dólar blue se acercó a los niveles que alcanzó después de la devaluación, cuando rompió el techo de los $700.

La moneda marginal cerró en $ 708 para la venta y $ 703 en la compra y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 101,4%. El BCRA terminó la última rueda de la semana con compras por US$ 104 millones en el mercado y en la semana sumó compras por US$ 195 millones.

La autoridad monetaria aprovecha la baja del mercado y subió el ritmo de compra que en las últimas ruedas apenas superaron los diez millones diarios. Entre los dólares vinculados al turismo exterior el dólar Qatar cotizó a $660,6, mientras que el dólar turista o tarjeta y el ahorro (o solidario, con impuestos) cotizaron en $642,2.

En la bolsa porteña los tipos de cambio financieros registraron un comportamiento dispar y el dólar MEP o bolsa sube $13,7 o un 2,04%, opera en los $ 688,5 y la brecha con el oficial alcanza el 96,7%.

El dólar Contado con Liquidación baja 79 centavos hasta los $ 737,9 y el spread con el oficial se ubica en un 110,83%.

El dólar mayorista cotizó a $350 por cuarta semana consecutiva y el billete oficial en el Banco Nación se mantuvo en los $365 y el promedio en los bancos privados fue de $367. (NA)