Economía convocó a la CGT para analizar la eliminación de Ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó para el lunes próximo a los referentes de la CGT, la CTA y autoridades de la Cámara de Diputados para analizar su proyecto de eliminación del impuesto a las Ganancias para los empleados.

El también candidato presidencial de Unión por la Patria había anunciado su decisión de eliminar Ganancias si gana las elecciones, pero luego dijo que hasta podría impulsar esa medida "antes" de los comicios.

Según trascendió, algunos gremios evaluaban movilizar en apoyo al Ministerio de Economía ante la posibilidad de un inminente anuncio. Para este lunes a las 17 fueron convocados los gremialistas Héctor Daer, Pablo Moyano, Carlos Acuña, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Guillermo Moser y referentes de los sindicatos petrolero, aeronavegantes y alimentación, entre otros, mientras también participará la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

Si bien para una posible eliminación del impuesto se debería pasar por el Congreso, donde el titular de la AFIP reconoció que hoy no está el quórum necesario, el proyecto pasaría por subir vía decreto el mínimo no imponible a los dos millones de pesos, lo que haría que quede alcanzado por el impuesto un mínimo número de trabajadores con mayores ingresos, pero el grueso de los trabajadores sindicalizados, evitaría pagar el tributo.

"La discusión de ganancias requiere que tengamos la capacidad de darle una respuesta rápida a la sociedad, que pretendemos dársela rápido. Si no tenemos Congreso para dársela rápido, el 10 de diciembre, una de las primeras leyes que manda el Congreso es la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores", dijo el ministro de Economía en la TV Pública.

Durante la jornada estuvo reunido con su equipo analizando los escenarios posibles "para no hacer promesas que después no pueda cumplir", había anticipado. Esta situación igualmente abriría otro interrogante, si no pagan ganancias los empleados se caería una de las principales fuentes de recaudación del Estado.

De acuerdo con lo que señalaron varios analistas económicos, el costo fiscal de la medida es equivalente a 2,5% del PBI, lo cual es por sí solo un porcentaje mayor de la meta de déficit anual comprometida con el FMI, de 1,9%, una variable para usar como referencia.

"Teniendo en cuenta la participación del pago de Ganancias de personas físicas en la recaudación total, luce poco probable la propuesta de eliminarla sin contar con otro fondeo", opinó el director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi. (NA)